Quintos de varias generaciones reviven la tradición de "poner el Mayo" en Villabuena del Puente
Los participantes disfrutaron de un emotivo reencuentro, en el que además de celebrar el ritual compartieron un almuerzo y actuaciones musicales
Villabuena del Puente ha celebrado el fin de semana la tradición de “poner el Mayo” que, en esta ocasión, se han encargado de revivir vecinos que pertenecen a tres quintadas distintas y que se han reencontrado en el pueblo.
En concreto, la “puesta del Mayo” ha reunido este año a los vecinos que, en los años 1983, 1988 y 1998 fueron los quintos de Villabuena del Puente, y que han hecho coincidir la tradición del primer fin de semana de mayo con sus respectivos aniversarios.
En concreto, los participantes han conmemorado el décimo, el vigésimo y el vigésimo quinto aniversario de los quintos de la localidad que, además de "levantar el mayo”, invitaron a todos los asistentes a un almuerzo, amenizado con la música de una charanga.
La celebración prosiguió por la tarde con la actuación de un grupo de flamenco y la jornada fue clausurada con una sesión de discomovida en la plaza del pueblo.
Los organizadores del evento destacaron la masiva afluencia de vecinos a la celebración, así como el buen ambiente generado en torno a los aniversarios de los quintos y en el ritual de la “puesta del Mayo”.
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