Lee la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del quinto domingo de Pascua, 3 de mayo de 2026

Hoy, el texto del evangelio de este quinto domingo de Pascua nos sitúa en un momento en el que Jesús está preparando a sus discípulos para lo que va a llegar (para la cruz). El Maestro, consciente de la intemperie a la que se va a ver sometido él mismo y la comunidad de sus discípulos y discípulas, entabla un diálogo con ellos para invitarles a la fe y a la confianza: “no se turbe vuestro corazón, creed en Dios”, y les insiste: “creed en mí”, o al menos “creed a las obras”, como forma de decirles que su ser se ha ido manifestando en su hacer. Un hacer que ha consistido en recorrer caminos estando al lado de los débiles, levantando, integrando, denunciando, etc. Y sus milagros (signos que nos diría San Juan) no son manifestación de poder sino muestras de la voluntad de Dios, porque esta es otra de las grandes características del diálogo que hoy escuchamos entre Jesús y sus discípulos (especialmente Tomás y Felipe): un ser que se identifica con Dios al decir “Yo soy” (como le dijo Dios a Moisés en el Sinaí: “Yo soy el que soy”) y que, además, es la condición para llegar al Padre (“nadie va al Padre si no es por mí”). Y con esto sacamos una conclusión clara: el ser de Jesús es el ser de Dios, el hacer de Jesús (lo que decíamos de peregrino solidario con los débiles) es el hacer de Dios.

En este texto el Maestro está preparando a sus discípulos y discípulas para lo que ha de llegar. Jesús es muy consciente de que, ante las inclemencias que pueda vivir una comunidad, tiene el riesgo constante de perder la confianza en él, en su presencia viva. A lo largo de la Pascua hemos ido descubriendo distintas manifestaciones de esa pérdida de confianza, que el Resucitado ha tenido que ir restaurando. De esta forma, vimos cómo la pérdida de confianza se manifestaba en miedo y dispersión:

El miedo que los llevaba a estar encerrados. En aquel pasaje, del segundo domingo de Pascua, no veíamos a una comunidad reunida, bajo el mismo techo y en torno a la mesa, sino un grupo humano encerrado en el temor.

Y la dispersión que los conducía, camino de Emaús, hacia la rutina. Porque Emaús no representa a los discípulos misioneros que, al igual que el Maestro, recorren los caminos. Emaús son esas personas rotas que trataban de olvidar lo vivido y no tenían ningún interés en transmitirlo.

Jesús sabía que esto podía pasar, por eso los había ido preparando. Sin embargo, surgió el tropiezo del miedo y la dispersión. Pero Jesús siguió insistiendo, ya con su presencia viva.

Esto nos tendría que llevar a una gran lección y es la de abandonar la soberbia de creer que nosotros, como profesamos la fe en el Resucitado, ya estamos libres de cualquier encerramiento por miedo o de cualquier huida como los de Emaús. Encerramiento y miedo que son síntomas de la falta de confianza. No es verdad. No estamos libres.

Es cierto que jamás vamos a decir, con palabras, que no confiamos en el Resucitado. Sin embargo, nuestras faltas de confianza se pueden manifestar a través de nuestro estilo de vida. Y me atrevería a apuntar dos:

En primer lugar, la huida que transparenta el no ser capaces de preguntarnos, abiertamente, qué nos está diciendo Dios hoy, en nuestra historia como comunidad, como Iglesia. Y nuestra huida se manifiesta en querer volver a Emaús, es decir, al pasado como refugio de la intemperie. Quizá sería bueno que nos preguntemos si realmente estamos ante una crisis de la Iglesia cuando vemos que fallan estructuras que se crearon en su momento y ahora no encuentran cabida. Yo diría que intentar mantener a toda costa estructuras pasadas quizá sea una forma de cerrar nuestros oídos a la voz de Dios que nos está pidiendo que brote algo nuevo, algo distinto. La verdadera crisis en una comunidad que tiene a Jesús como el Cristo no es la pequeñez (la escasez) ni la debilidad que, a los ojos de esta sociedad, es la falta de poder. La verdadera crisis es dejar de sentir que Jesús es el “camino, la verdad y la vida”.

Y, en segundo lugar, y en relación con lo primero, esta falta de confianza se puede manifestar en la absolutización que hacemos de las estructuras presentes o pasadas (ya lo hemos apuntado hace tres domingos). Es evidente que las estructuras son necesarias, pero si se les pone el pretendido sello de la eternidad, si no se es consciente de su permanente caducidad, se puede caer en su absolutización y entonces se convierten en fardos pesados alejados de la vida que demuestran no entender que nadie va al Padre a través de una estructura (de una manera de entender la Iglesia) sino es a través de Jesús, el Cristo.

En el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que hoy hemos escuchado (la institución del diaconado) nos puede ayudar en este sentido a ver dos cosas:

Por una parte, cuál es el proceso para crear una estructura dentro de la Iglesia (o incluso cómo debe reconstruirse la propia iglesia constantemente). En este relato hemos visto cómo se crea una institución desde una necesidad (la de atender a un colectivo vulnerable) pero a través del discernimiento comunitario (los apóstoles dicen a esos que han venido a quejarse que sean ellos los que escojan a siete). Y así surge el diaconado: para el servicio a los pobres. Una sana estructura que brote en el seno de la comunidad de Jesús tiene que partir de la necesidad y ser discernida entre todas y todos.

Y, por otra parte, este texto nos puede ayudar a contemplar cómo a lo largo de la historia el diaconado ha quedado más reducido a un servicio al altar que a una entrega y preocupación por los pobres. Volver a Galilea, volver al origen, yo creo que nos reclama volver a recuperar el sentido del diaconado: no como un ministerio para embellecer una celebración, sino servicio para, como hizo San Lorenzo, seguir diciendo al mundo que nuestra verdadera riqueza son los pobres.

Entablemos diálogo con el Maestro, seamos Tomás y Felipe manifestando nuestras dudas y dejemos que sus palabras nos empapen el corazón de cada una y el corazón de nuestra Iglesia: “creed en Dios, no en las estructuras, y también en mí”.