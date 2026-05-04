Impiden la entrada a la acompañante de una enferma ingresada en el Virgen de la Concha porque llevaba el pase en el móvil

Una vecina del municipio de Robleda Cervantes ha presentado una reclamación contra el Hospital Virgen de la Concha al negarle la entrada cuando cuidaba permanentemente de un familiar ingresado. El 28 de abril a las 20.30 horas, le impidieron regresar a la habitación en la planta cuarta, donde estaba su madre. En el control de acceso en el hall la persona que estaba allí le pidió el pase que esta persona llevaba fotografiado en su móvil “para no perder el pase en papel”.

Esta persona subía y bajaba “como mucho a comer y poco más”, pendiente de la gravedad de la enferma. Ni la persona que se encontraba en el control ni la que estaba en ese momento al frente de la seguridad en la entrada la dejaron regresar a la habitación: “Me trataron como si fuera una delincuente”. En la reclamación enviada a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora también refleja que la Policía Municipal no se quiso presentar en el centro sanitario.

Pidió que llamaran a la planta y verificaran que estaba acompañando a una persona que dependía de ella para, en ese caso, cenar. Finalmente fue ella quien llamó a la habitación y bajó una enfermera que ratificó la situación de dependencia de esa enferma y que era su hija quien era su acompañante.

En control insistían en saber cuántas personas estaban de acompañantes pese a que la propia enfermera ratificaba que solo estaba la paciente y su hija. Al final consiguió volver a las 20.50 horas a la habitación y “por el estado de nervios” la persona ingresada ya no pudo ingerir nada. Así recoge la reclamación presentada. Esta vecina recalca que el comportamiento del personal sanitario, médicos y enfermeras, fue impecable y que su madre ha recibido atención en todo momento.