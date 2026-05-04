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La Carballeda

Un basurero en la cuneta: vecinos de Mombuey denuncian la falta de limpieza de las carreteras

Nadie se hace cargo del mantenimiento de un tramo de cañada y camino entre Mombuey y Fresno de la Carballeda,

Basura en las carreteras colindantes a la cañada de Fresno

Basura en las carreteras colindantes a la cañada de Fresno / Araceli Saavedra / s

Araceli Saavedra

Mombuey

Nadie se hace cargo de la limpieza de un tramo de cañada y camino entre Mombuey y Fresno de la Carballeda, paralelo al ramal de salida de la autovía A-52. Este tramo de cuneta se ha convertido en un peligroso vertedero de plásticos, botellas, bolsas de basura, cristales y residuos que nadie limpia ni retira. En la zona ha proliferado la vegetación, zarzas y escobonales, cercanos a los dos metros de altura, que nadie quiere desbrozar.

El basurero de la cuneta es la imagen que se llevan los peregrinos que hacen el Camino de Santiago y que cruzan por este punto para seguir su ruta a pie. En la confluencia de la Nacional 525 y la salida y entrada de la autovía, una de las alcantarillas a más de un metro de profundidad que recoge las aguas de las cunetas es prácticamente invisible por la maleza que crece casi dos metros dejando oculto el agujero en el puede caer una persona o un vehículo.

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Basura en las carreteras colindantes a la cañada de Fresno / Araceli Saavedra

Desde el pueblo lamentan que ni el Ministerio, ni la Junta, ni la Diputación asuman sus competencias respecto al mantenimiento de la vía pecuaria y de las zonas aledañas a las carreteras, que en este tramo están especialmente sucias por acumulación de basura que tiran los conductores, y que no son multados por tirar basura desde los vehículos.

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