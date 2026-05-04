Astauvi representará a Zamora en el Congreso Nacional de Toros de Cajón

La Asociación Taurina de Villalpando, Astauvi, representará a la provincia de Zamora en la tercera edición del Congreso Nacional de Toro de Cajón que este año se celebrará del 15 al 17 de mayo en la localidad madrileña de Villaconejos.

Astauvi participará un año más en el Congreso Nacional, en el que soltará un toro, de nombre “Barralibre”, que pertenece a la ganadería de Antonio López Gijaba. Con la asistencia al certamen nacional la asociación taurina villalpandina reafirma su compromiso con el festejo popular taurino, en este caso el toro de cajón, así como su decidida apuesta por engrandecer la tradición taurina tan arraigada en la villa.

El Congreso Nacional de Toros de Cajón se ha consolidado como un evento de referencia en el panorama del festejo taurino popular en España y, cada año, reúne a diversas asociaciones taurinas de diferentes puntos del país para disfrutar de una misma pasión, compartir experiencias y divulgar la modalidad de la suelta de un astado desde el cajón.

La cita de este año en Villaconejos tendrá como plato fuerte la suelta de hasta ocho toros de cajón a lo largo del fin de semana. Un año más, Astauvi y Villalpando estarán presentes en este encuentro taurino y llevarán el nombre de la localidad y de la provincia de Zamora a uno de los foros más importantes de la tauromaquia popular.

La asociación Astauvi espera congregar a un nutrido grupo de aficionados de Villalpando y Zamora en el Congreso Nacional, al ser la única asociación de la provincia que participa en el evento.