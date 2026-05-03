La Raya cumple 312 años del Voto de la Aguas en la romería de la Virgen de la Soledad de Trabazos

Las “Siete Hermanas” de España y Portugal han vivido este domingo su segundo encuentro mariano del año con la celebración en Trabazos de Aliste de la romería en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Soledad y unido a ella el Voto y Concordia de las Aguas que echaba en el año 1714 tras la hambruna, sequía y mortandad que en 1713 puso al borde de la agonía a los pueblos y familias y llevó a recurrir a la protección divina a tres concejos y parroquias: Sejas, Rábano y Viñas.

Tras la bienvenida en la Plaza Mayor, la histórica iglesia de San Pelayo Mártir es cada año el punto de partida de una multitudinaria procesión de una jornada romera que antaño siempre coincidía con el 8 de mayo (San Miguel) y ahora, desde 2018, se ha reubicado en el domingo anterior buscando de esta manera la participación tanto de los residentes como de los emigrantes.

La procesión cumple con un estricto ritual siempre abierta por Antonio Jesús Morán Rivas, alcalde pedáneo, Pendón del Concejo, la Cruz Manuel Morán Morán, el Estandarte Luis Senández Terrón y como máximos responsables de la cofradía portando las varas Marcos Senández Terrón y su abuelo Juan Senández Terrón.

Los pueblos del Voto y Concordia de las Aguas procesionaron portando a sus más emblemáticas: los feligreses de Sejas con la Virgen del Rosario y Viñas con la Inmaculada Concepción. Este año no acudió a la cita Rábano.

GALERÍA | Romería de la Virgen de la Soledad de Trabazos / Chany Sebastián

Trabazos sacó a la calle a la mayor parte de sus imágenes: San Miguel Arcángel, Virgen del Carmen, Inmaculada Concepción, Virgen de Belén y Virgen del Rosario.

Es la de Trabazos la única romería donde la protagonista de las “Siete Hermanas” no procesiona, saliendo de su morada para recibir a los romeros, imágenes y pueblos, presidiendo la misa solemne en los jardines de la ermita oficiada por el párroco Teo Nieto Vicente.

Las gaitas y tamboriles de Aulas de Música de Aliste y Tras so Montes, junto a la Banda de Música de Zamora, animaron el ambiente religioso y lúdico, con convidada de sangría. Tras las comidas de hermandad y convivencia familiares, tenía lugar el rezo de “Las Completas”, la despedida de la Virgen de la Soledad y la procesión de regreso.

Una rogativa que cumple 312 años desde el 8 de mayo de 1714

La historia del “Voto y Concordia de las Aguas” tuvo sus orígenes en la fuerte y larga sequía que, según los manuscritos de la época, asoló toda la comarca alistana en la primavera y verano de 1713 cuando la falta de lluvias en el otoño e invierno anteriores agotó los acuíferos, las fuentes, arroyos y ríos se secaron, las cosechas de trigo, centeno y cebada apenas si dieron para la sembradura de la sementera, y los prados y praderas pasaron de ser mantos de verde hierba a terragales.

Con las paneras y los pajares vacíos llegó la hambruna que se cebaba a partes iguales con las personas y con la hacienda (vacas, ovejas, cabras, cerdos y burras). La situación llegaba a ser tan crítica que varios pueblos no vieron otra solución que recurrir a la protección divina.

Los concejos y parroquias de Viñas (San Esteban Protomártir), Sejas (San Lorenzo) y Rábano (Santa María Magdalena) llevaron su plegaria al entonces arzobispo de Compostela Antonio Monroy durante los duros y agónicos otoño e invierno de 1713, pero la aprobación del Voto y Concordia de las Aguas no llegaría hasta el 2 de marzo siguiente, rubricada por Domingo de Bustamante, Vicario General de la Vicaría de Aliste.

La primera rogativa tenía lugar el día 8 de mayo de 1714 (hace 312 años) saliendo las procesiones de los tres pueblos campo a través, utilizando los caminos de “Rodera” y “Herradura” donde los había, para encontrase en la ermita de la Virgen de la Soledad. La “promesa eterna” incluía acudir cada 8 de mayo en procesión (rogativa) desde los tres pueblos a la ermita.

San Roque

En 1607 ya existía la actual ermita, pero estaba dedicada a San Roque, según recogen los manuscritos de las Memorias del Arzobispado de Compostela de dicho año. Fue en 1707 cuando era santificada con la imagen de Nuestra Señora cuyo coste ascendió a 80 reales.

En ella está constituida la cofradía de la Virgen de la Soledad, en sus inicios, constituida por clérigos y legos, centrada en la Pasión de Cristo. Aparte de San Miguel (8 de mayo) acogía las fiestas de Nuestra Señora de los Dolores (1 de abril) y de la Santa Cruz (14 de septiembre).

En estas fechas se agasajaba a los cofrades con una colación (comida) que era generalmente a base de pescado y productos de la tierra (legumbres). En las cuentas del año 1719, aparte de los 22,5 reales para vino y ocho alqueres de trigo para pan, se gastaron “188 libras de pescado, 21 reales y 6 maravedíes, congrio 14 libras, 4 de pulpo, 3 cuartillos de garbanzos, aceite, huevos y especias”.

Inocencio XII (Papa desde 1676 hasta 1689) fue el sumo pontífice que les concedía las primeras gracias espirituales las cuales se perdieron en el transcurso de las guerras con Portugal. Por este motivo habrían de ser reafirmadas por Pío VII el 24 de abril de 1804. En cuatro fechas concretas se conseguían: Virgen de la Candelas (2 de febrero), San Miguel (8 de mayo), San Roque (16 de agosto) e Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

El “pleito del cura” al negarse el párroco de Viñas a procesionar

Uno de los momentos más críticos del Voto y Concordia de las Aguas, que incluso pudo acabar con ella, fue el conocido como “pleito del cura” a principios del siglo XIX. Cosas de la vida parece ser que creían más en la protección divina los feligreses que su propio páter.

El conflicto se originaba en Viñas donde la negativa del cura a hacer la rogativa llevó a fuertes enfrentamientos entre las máximas autoridades, la civil (concejo) y la religiosa (la parroquia): “por la resistencia del actual párroco de Viñas se había omitido dicha procesión y rogativa pública de algunos años a esta parte, faltando a cumplir la concordia y el voto”. Los feligreses pasaron del cura y procesionaron, pero con los de Sejas y Rábano al menos en tres años, 1811, 1812 y 1813 pero sin sus imágenes, pues en la iglesia seguía mandando el cura.

La grave situación llevó a posicionarse conjuntamente a los concejos de Viñas, Sejas y Rábano atreviéndose, razón no les faltaba, a presentar sus quejas ante el Vicario General de Aliste.

Cuando el cura se daba ganador de la guerra resultó que el Vicario General le asentaba un golpe mortal de necesidad al advertir que si él no quería participar los vecinos podían convidar a cualquier otro párroco de la Vicaria de Aliste a presidir la comitiva.

Roda

Finalmente, el arzobispo de Compostela optaba por una decisión salomónica en un intento por contentar tanto al cura como a los feligreses antes de que la tensión existente fuera a mayores o llegase a las manos. Para empezar desde Santiago de Compostela se obligaba al cura a hacer la rogativa y a los devotos a cumplir unas normas consensuadas por todos ellos.

A partir del año 1817 se estableció que cada año, por roda, oficiaría la misa solemne el cura de uno de los pueblos visitantes, teniendo el honor el primer año el de Sejas, tras hacer un sorteo. Eso sí la eucaristía la presidía siempre el cura de Trabazos. Desde un primer momento se dejaba muy claro al clero y a los feligreses que las procesiones desde Viñas, Sejas y Rábano deberían de hacer el camino hasta Trabazos con “devoción y compostura”.

De esta manera se ponía freno a lo de ir cada uno por su lado. El Pendón (mozos) y la “Cruz Parroquial de Plata” (mayordomo) eran los primeros en salir de la iglesia, seguidos del cura y el monaguillo. Tras ellos los feligreses había de posicionarse “en dos filas con orden y concierto”, primeros los niños, seguidos de las niñas, los hombres y las mujeres. Lloviera o hiciera un sol de justicia las mujeres sí que podían ir ataviadas con sus “Pañuelos Portugueses”, pero los seglares habían de ir con la cabeza descubierta (la montera en la mano).

Permanecían en Trabazos hasta el “Canto de las Completas”, por la tarde, el rezo del rosario y la despedida. Obligatoriamente las tres procesiones habían de estar de regreso en Viñas, Tola y Rábano antes de la anochecida (puesta del sol).

La parroquia de San Pelayo recuperó la propiedad de la ermita en 2024

En 2024 la Diócesis de Zamora cedía a la parroquia de San Pelayo Mártir de Trabazos la propiedad de la ermita que cuenta con más de cuatro siglos de vida. La cesión fue rubricada ante notario por el Gerente y Ecónomo de la diócesis de Zamora José Manuel Chillón y el alcalde Javier Faúndez Domínguez, antes de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

El recinto, históricamente se ha encontrado dividido en dos partes, la ermita, y en su parte trasera el camposanto con una parte eclesiástica y otra municipal. De la gestión del templo se encarga la cofradía de la Virgen de la Soledad y del cementerio la hermandad de la Vera Cruz.

El Ayuntamiento de Trabazos y la cofradía de la Virgen de la Soledad se marcan como objetivo tramitar ante la Consejería de Cultura de la Junta la declaración de la romería y del Voto y Concordia de las Aguas como Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla un distintivo que ya tiene una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal: la Virgen de la Salud de Alcañices