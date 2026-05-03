Premio al chorizo de casa

La entrega de premios cerró los actos institucionales de la II Feria del Chorizo de El Puente de Sanabria que reconoció en la categoría Especial a uno de los productores de la comarca, Cárnicas Montero de El Puente de Sanabria. El jurado premió además a Cárnicas Díaz de Zamora en la categoría de chorizo extra y Embutidos Muñoz de Benavente en ibéricos.

Premio a Cárnicas Díaz de Zamora en la categoría de chorizo extra / Araceli Saavedra / s

En la entrega de premios participaron el diputado provincial por Sanabria, Ramiro Silva; el presidente de la Fundación de Caja Rural, Nicanor Santos; y el acalde de Galende, Miguel Ángel Martos. Alcaldes y concejales de la comarca compartieron esta jornada final de la feria. La banda de gaitas As Portelas acompañó el recorrido por los puestos de público y autoridades.

El jurado lo tuvo complicado para elegir los ganadores en esta edición. Los miembros del jurado partían prácticamente de la premisa de “todos habéis hecho matanza en casa”, en palabras de la directora técnica de la Marca de Garantía Chorizo de Zamora. Representes de las amas de casa, de la rama veterinaria, de panadería y de turismo rural dictaron su veredicto.

El otro veredicto más pecuniario corrió a cargo de los visitantes que sí dejaron buenos resultados en general entre los vendedores participantes, 28 productores cárnicos, de agroalimentación y artesanía en esta edición.

El presidente de la Asociación promotora de la feria Hostelería de Sanabria Carballeda, Jesús Rodríguez, constataba las buenas referencias de los participantes y de la afluencia de visitantes y turistas aprovechando las fechas. El presidente de la asociación de Turismo Rural de Castilla y León, Luis Chico, reconocía en 30 segundos que “lo más importante es vincular el mundo rural con este tipo de celebraciones o de eventos".

Premio a Embutidos Muñoz de Benavente en ibéricos / Araceli Saavedra / s

Chico añadió la necesidad de “poner en conocimiento de todos los turistas y consumidores los productos de nuestra tierra. Es un recurso turístico que puede ser muy bien utilizado por los alojamientos rurales porque lo importante es sacarle partido a todo lo que tenemos. Los productos agroalimentarios para nosotros son distintivos y diferenciadores para el turismo rural”.

Chorizo para el cocido, chorizo fresco, chorizo de aperitivo, chorizo para el bocadillo, chorizo de jabalí, carne para la hamburguesa, etc. cada visitante tenía claro qué es lo que llevarse a casa. Si la clausura institucional era por la mañana, el cierre de la feria fue por la tarde para dar tiempo a terminar las compras, sobre todo para los que regresaban a sus ciudades de origen, con especial presencia de madrileños o sanabreños.