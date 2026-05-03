Mellanes recupera la tradición molinera en el molino de "Los Genicios"

Mellanes, localidad perteneciente al municipio de Rabanales, ha recuperado con éxito la molienda en el molino de “Los Genicios” como una apuesta de presente y de futuro de los propios vecinos para mantener viva una de las tradiciones más ancestrales del medio rural alistano arrastrada en su caída por la emigración, descenso de la actividad agroganadera y despoblación.

El Día de la Molienda se instaura oficialmente como una jornada anual y para ello se ha creado la nueva Asociación Cultural “El Molino de Mellanes” a frente de la cual están varias mujeres: Conchi Cruz Sanabria como presidenta, Begoña Calvo del Río es la vicepresidenta y Raquel Caballero la tesorera. Fundada por los vecinos del pueblo para incentivar actividades culturales su epicentro será la molienda y preservación de costumbres y tradiciones alistanas.

Digno de alabar el esfuerzo de los hombres y mujeres de Mellanes que se han marcado el objetivo y a buen seguro lo conseguirán de transmitir los valores humanos, las costumbres y las tradiciones heredadas de sus ancestros, abuelos y padres, a los hijos y nietos, para que las nuevas generaciones las sientan como suyas y no se pierdan.

Apoyándoles en esta nueva iniciativa allí estuvieron el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez y el alcalde del Ayuntamiento de Rabanales de Aliste Santiago Moral Matellán, instituciones que ya colaboraron con ellos este año y lo seguirán haciendo en el futuro, junto al alcalde pedáneo de Mellanes José Cruz Mateos: “El principal valor de nuestros pueblos son nuestras gentes, esos hombres y mujeres que se sienten orgullosos de sus orígenes y trabajan día a día para preservar sus costumbres y tradiciones. Mellanes es un ejemplo a seguir”.

GALERÍA | La molienda en Mellanes de Aliste / Carlos Blanco/ Chany Sebastián

El Molino de los Genicios fue construido antiguamente aprovechando las aguas de los arroyos Gigoso y Cuervo afluentes del río Mena, a su vez tributario del río Aliste, siendo en sus inicios de maquila hasta ser posteriormente adquirido por varios vecinos. Hoy, seguramente, sea el que se encuentra en un mejor estado de conservación en Aliste.

Tras caer presa del olvido (dejó de funcionar en 2003) fue reinaugurado el 7 de abril de 2018 una vez culminada una intensa y magnífica restauración afrontada por parte del Ayuntamiento de Rabanales, entre 2015 y 2017, mediante convenio con la Fundación Fomento Hispania gracias al Campo de Voluntariado y Trabajo “Restoration of Cultural Heritage” de Servicio Internacional que trajo a tierras alistanas a voluntarios de España, Polonia, Rusia, Suiza, República Checa, México y Dinamarca.

Se trata de un molino típico alistano en el que, como no, destacan su zuda (presa) y su cubo que está construido en granito, disponiendo de dos pares de muelas. Las piedras molenderas llegaron desde Lafertet en la Bordona de Francia, algo no exento de complejidad pues en aquellos tiempos había que transportarlas en un carro. En este caso llegaron a través de la compañía Verly Montautt y Gracia de Zaragoza, que era el depósito de dichas piedras en España.

Los propios vecinos de Mellanes fueron los encargados de recuperar la molienda tradicional desde el traslado del grano metido en un costal a lomos de una burra de pura sangre zamorano-leonesa a abrir la “chapaza” dejando en libertad el agua que se encargó de mover el “redrueno” y este hacer rodar la piedra molendera convirtiendo el cereal en blanca harina.

Entre los actos destacaba el concurso y degustación de pan tradicional alistano donde los asistentes quedaron maravillados con las hogazas convertidas en manjares que hacen los panaderos Román y Morán de Alcañices, Jesús de San Vitero, Panaper de Bercianos, Fagúndez de Rabanales, Bermúdez de Trabazos, Trini de Sarracín y Cisa de Mahíde. El pan alistano está a la altura de otros manjares de la comarca, listo para acompañarlos, como la ternera de Aliste, corderos, miel, castañas, setas y miel.

Jornada con comida de hermandad y convivencia a base de paella, demostración de cómo se arroja (calienta un horno de leña), cuentos de la lana con Esmeralda Folgado y las historias de Guti en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. La molienda ha regresado para quedarse en Mellanes.