La madre de Leticia Rosino: “No pido venganza, pero sí que la Ley reconozca que hay delitos que no pueden medirse por la edad”

El cielo de Tábara, repleto de negras nubes, había decidido convertirse este domingo por la mañana en un elemento más que acompañaba la tristeza y el dolor de las más de 300 personas que se concentraban en la Plaza Mayor de la localidad para recordar a Leticia Rosino, la joven tabaresa de 32 años que fue violada y asesinada hace 8 años en Castrogonzalo por un menor de 16 que, tras cumplir su condena, sale en libertad.

Con entereza y sentimiento, la madre de Leticia, Inmaculada Andrés, tomaba la palabra para recordar a su hija, pero sobre todo para pedir, sin odio y con contundencia, la reforma de la Ley del Menor para casos de violación y asesinato porque “hay límites que no pueden tratarse igual”. Reformar la Ley, incide Andrés, “es proteger a la sociedad y a posibles víctimas” porque, insiste, “la Ley debe también ser comprensible para los que lo han perdido todo”.

“No pido venganza, pero sí que la Ley reconozca que hay delitos que no pueden medirse por la edad”, ha aseverado Andrés, que ha recordado también que ella y su familia viven “en una cadena perpetua emocional”.

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