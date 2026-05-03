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Gamberrada en Benegiles: aparece talado el Mayo

El árbol volverá a ser levantado tras el episodio que ciertas fuentes relacionan con una "picardía" de quintos de pueblos vecinos

Mayo cortado en Benegiles

Mayo cortado en Benegiles / Cedida

I. G.

Efímera vida la del Mayo de este año en Benegiles. Los quintos de este pueblo zamorano de la Tierra del Pan, este año han sido cuatro, deberán levantar de nuevo el Mayo que plantaron la madrugada del día 1, y todo porque una gamberrada o una gracieta ha terminado con el erguido chopo por los suelos.

Mayo cortado en Benegiles

Mayo cortado en Benegiles / Cedida

El árbol ha aparecido talado para sorpresa de los jóvenes y vecinos en la que puede ser una "picardía" de quintos de los pueblos del entorno. Pues cuentan fuentes vecinales que "no es rato" ese "pique" entre los quintos y en alguna ocasión se ha producido un suceso similar en otros pueblos.

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Más allá del episodio y sus circunstancias, habrá que levantar de nuevo el Mayo y que esté de nuevo erguido con todo su espelnedor durante la fiesta de San Gregorio que se celebra el próximo fin de semana en Benegiles.

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