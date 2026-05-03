Coreses suma apoyos contra las plantas de biogás

La Asociación Coresana contra las plantas de biogás ha participado en una reunión convocada en la Cámara de Comercio por parte del empresariado del Polígono de la Aviación en Coreses donde, según han transmitido, "los presentes concluyeron decir no a la planta de biogás proyectada".

Durante el intercambio de ideas, cerca de dos horas, se habló sobre las implicaciones higiénico sanitarias, la prevención de riesgos laborales, así como otros problemas en la gestión de sus negocios que pudieran derivar de la instalación de la planta de biogás en el polígono.

La Aociación Coresana sigue con sus pasos en contra del proyecto y este lunes, día 4 de mayo, la abogada hará llegar tanto al Ayuntamiento de Coreses como a la asociación las pertinentes alegaciones al proyecto para darles entrada en la Junta de Castilla y León.

Varios empresarios se han unido a la asociación Coresana, "mostrando así su confianza en que juntos podremos hacer más fuerza para frenar la instalación del proyecto". Y la propia Cámara de Comercio "se puso a disposición de los empresarios para ayudar en lo que fuese necesario".

La Asociación Coresana destaca el "apoyo y empuje" que están recibiendo para que desde el equipo de Gobierno de Coreses "se reafirmen en el camino marcado por el pueblo y sigan haciendo todolo necesario para que las plantas de biogás proyectadas nunca lleguen a ser una realidad".