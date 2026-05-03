La contaminación por nitratos amenaza con extenderse al 70% de la provincia de Zamora: La situación al detalle

Nueve municipios de la provincia de Zamora exceden el límite legal de contaminación por presencia de nitratos en el agua del grifo. Una problemática, hasta ahora acotada al este del mapa provincial, que podría alcanzar el 70% en caso de que el Ministerio de Sanidad rebajara el baremo de los 50 miligramos el litro a los tan solo 6 mg/l que recomiendan expertos científicos.

Los datos ofrecidos por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac) del Ministerio de Sanidad a lo largo del pasado 2024 arrojaron una alta concentración de nitratos que impedía el consumo de la red de abastecimiento en los domicilios de El Pego, Cuelgamures, Villalazán, Abezames, Villalube, Pobladura de Valderaduey, Belver de los Montes, Milles de la Polvorosa y Burganes de Valverde. Un dato que, tanto para la ciencia como para Greenpeace, está "totalmente obsoleto" mostrando que la contaminación por estos compuestos químicos está extendida por prácticamente toda la provincia.

Y es que otro centenar de municipios zamoranos presentan valores variables que oscilan entre los 30 y 50 mg/l y los 6 y 30 mg/l con una presencia ampliamente extendida por comarcas como Aliste, Benavente y Los Valles, Campos-Pan-Lampreana, alfoz de Toro, Tierra del Vino y La Guareña. Pueblos como El Maderas, Argujillo, Guarrate, Madridanos, Almaraz de Duero, La Hiniesta, Granucillo, Villarrín de Campos, Villalonso, Malva o Cerecinos del Carrizal se sitúan por encima del valor considerado por la legislación como crítico (30 mg/l).

Mapa de contaminación por nitratos en la provincia de Zamora / LOZ

La menor concentración de nitratos se da en Sanabria-La Guareña con 13 municipios que hace dos años presentaron niveles por debajo del máximo recomendado por la ciencia. En caso de que se rebajara el límite actual, la comarca sumaría tan solo 6 municipios afectados.

El mapa deja en el aire el análisis de 32 municipios de la provincia en los que no se han efectuado mediciones o que bien no se han reportado al sistema Sinac. Más de la mitad de los casos sin analizar se ubican en Sayago, como son los casos de Bermillo, Muga, Fariza, Carbellino, Fresno y Pereruela, entre otros. En esta comarca, la rebaja del actual límite no afectaría a Villardiegua de la Ribera y Villadepera, pero sí a Torregamones, Fermoselle, Peñausende, Mayalde y Cabañas.

Resulta llamativo el caso de Zamora y su alfoz donde se concentran un total de 13 municipios con una concentración de nitratos de tipo medio-alto (entre 6 y 50 mg/l) en un radio de apenas 33 kilómetros: es el caso, por ejemplo, de Villaralbo, Roales del Pan, Monfarracinos y Coreses.

Greenpeace defiende la rebaja del actual límite al considerar que este "ya no sirve para protegernos frente a las enfermedades que puede generar la exposición a esta sustancia, muy en particular, frente al cáncer colorrectal, el cáncer con mayor incidencia en España", recuerda la organización ecologista.

Una situación que, lejos de ser la excepción, es común en Castilla y León (en provincias como las vecinas Salamanca y Valladolid, incluso Burgos) y del mapa nacional. De hecho y conforme a los datos publicados por la Comisión Europea en el periodo 2015-2019, España es uno de los países de Europa con mayor afectación por la contaminación de las aguas por nitratos.