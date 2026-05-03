Argusino renace con la romería de la Santa Cruz
Los hijos y descendientes de Argusino conmemoran la romería de la Santa Cruz, este año en su día propio al coincidir el 3 de mayo con el primer domingo del mes. Una fiesta para el reencuentro y el recuerdo de un pueblo sacrificado con su destrucción y desaparición en el año 1967 para la construcción de la presa de Almendra.
E. V.
Desde hace casi sesenta años, bajo las aguas del mar de Almendra duerme un pueblo que se resiste al olvido. De ello se han ocupado sus hijos y las generaciones venideras, encargadas de tomar el testigo del recuerdo y de mantener viva la romería de la Santa Cruz, su fiesta más señera.
El 3 de mayo, este año de feliz coincidencia con la fiesta tradicional, se volvían a abrir las puertas de la ermita de Argusino, recién restaurada para subsanar los notables problemas de filtraciones y goteras. Una obra que han financiado el Ayuntamiento de Villar del Buey y la Diócesis de Zamora a través de la parroquia.
En el renovado templo y con la asistencia de alrededor de medio centenar de personas, se celebraba la eucaristía presidida por el párroco Juanjo Carbajo, quien tuvo palabras de aliento a los devotos: "Descubrimos que en Cristo encontramos el camino que en su día se nos cerró". Durante las peticiones hubo un recuerdo especial en el Día de la Madre, pidiendo por las madres para que "sigan velando por la unidad y la humildad de la familia". Además hubo la tradicional petición especial por los difuntos de Argusino, especialmente los cinco fallecidos en este último año.
Una fiesta cargada de emotividad por el recuerdo a los que se van marchando, pero que también es un reencuentro en la ermita y su entorno en un espléndido día de primavera que muchas familias aprovecharon para la comida campestre. Por la tarde la romería de la Santa Cruz celebra uno de los momentos más especiales con la procesión hasta las aguas del embalse, este año con un recorrido de apenas 300 metros hasta la misma vera del embalse. Para terminar con el ofertorio y la subasta de bollos maimones.
La actuación de baile y música a cargo de la Asociación Etnográfica Bajo Duero puso el broche de oro a la romería de Argusino que, como es tradicional, cierra los actos, mañana lunes 4 de mayo, con la misa de difuntos.
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