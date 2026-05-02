Tributo al burro zamorano y al paisaje del arribanzo

La Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y Medio Rural de Villalcampo junto con Aszal (Asociación Nacional de Criadores de Raza Asnal Zamorano-Leonesa) han promovido un año más esta iniciativa en Villalcampo, uno de los pueblos donde mejor se ha conservado la icónica raza autóctona representada en la ruta por una veintena de burros.

Los animales como protagonistas del paseo desde el pueblo hasta un viñedo en el paraje del Plantío, en el Parque Natural de los Arribes del Duero. Albardas, alforjas, yugos, colleras, arados, cabezadas y ramales, instrumentos imprescindibles para las labores en el arado de las viñas que todavía se conservan en Villalcampo, recompusieron una escena y actividad en peligro de extinción.

GALERÍA | Paseo en burro por los Arribes del Duero / Manuel Pérez Rapado

Por eso el empeño de Aszal y la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y Medio Rural de Villalcampo en perpetuar el paseo por pos los Arribes del Duero, con presencia de familias y niños pequeños embelesados por la nobleza de los animales tan vinculados a las prácticas agrícolas del oeste zamorano. Tampoco quiso perderse la ruta Christoph Strieder, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora.

En plena eclosión de la primavera y en un recorrido marcado por sensacionales vistas salpicadas por el singular patrimonio ertnográfico de paredes de piedra seca, cortinas, chozos o guardaviñas, los participantes cubrieron un recorrido acompañados de la música tradicional de Los Campusinos.

Llegados al viñedo, Adolfo Garzón, criador de burros y vecino de Villalcampo, realizó una exhibición de arada tradicional sujetando la mancera para abrir surco mientras los animales seguían las instrucciones del veterano agricultor. Una práctica hoy de exhibición, aunque habitual en las labores agrícolas de antaño, que requiere de maestría y habilidad en el manejo de los burros como pudieron comprobar algunos "valientes" que probaron suerte.