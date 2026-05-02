Solidaridad en estado puro en la “Ruta 091” de la Policía de Fronteras

La “Ruta Solidaria 091” de la Policía Nacional volvía a refrendar en la Villa de Alcañices el sábado 2 de mayo a “La Raya” de España y Portugal como una tierra, la comarca de Aliste y la región de Tras os Montes y Alto Douro, que lleva la acogida y la solidaridad por bandera, prestándose sus gentes a ayudar siempre que pueden a aquellos que lo necesiten.

La Comisaría Conjunta de la Policía Nacional Quintanilha-Alcañices fue, junto con la Diputación de Zamora, la artífice organizar y de llevar por primera vez el evento deportivo y social al medio rural español y sus gentes estuvieron a la altura con una máxima participación de corredores y senderistas de la mayoría de los pueblos alistanos, así como de otras partes de la provincia y del territorio nacional.

GALERÍA | Solidaridad en estado puro en la carrera de la Policía de Fronteras / Chany Sebastián

Las inscripciones en Smartchip alcanzaron los 602 inscritos: de ellos 222 inscritos en la carrera de adultos (mayores de 14 años), 98 en infantiles y 282 en andarines (senderismo). Cada uno de ellos con su inscripción de 12 y 10 euros, mayores y niños, pusieron su granito de arena para ayudar a los niños con parálisis cerebral pues los fondos recaudados serán donados íntegramente a la Fundación “Sanagua Aspace” de Zamora.

Para dar la salida allí estuvieron presentes el Inspector Jefe de la Policía de Fronteras, el alistano Elías Capitán natural de San Martín del Pedroso; el presidente de la Diputaciónde Zamora, Javier Faúndez; y el alcalde de Alcañices, David Carrión. Los participantes disfrutaron de una ruta de 6.091 metros en un rico ecosistema de fauna y flora.

GALERÍA | Solidaridad en estado puro en la carrera de la Policía de Fronteras / Chany Sebastián

Las antiguas tradiciones alistanas estuvieron animando la cita representadas por las mascaradas del “Atenazador” de San Vicente de la Cabeza y la “Obisparra” de Pobladura de Aliste gracias al altruismo de sus vecinos, junto a las gigantillas y cabezudos de Alcañices liderados por “Tratado” y “Concordia” siguiendo la estela que les marcó durante años Miguel Ángel Alonso, uno de sus grandes mentores y defensores.

Una cita que contó con exhibición y exposiciones de medios policiales. En el patrocinio participaron el Banco de Santander y Mupol (Mutualidad de Previsión Social de la Policía) con la colaboración de la Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste”, Fundación Caja Rural de Zamora, Ayuntamiento de Alcañices y numerosas firmas comerciales.

Policía de Fronteras

La Policía de Fronteras con Comisaría en Alcañices forma parte vital e imprescindible de “La Raya” gracias a los efectivos humanos que durante décadas han prestado su servicio no solo en tierras alistanas sino también en las de Sayago y Sanabria fronterizas con Tras os Montes y Alto Douro en Portugal, en un territorio con alrededor de 120 kilómetros de frontera seca y húmeda en la parte de la provincia de Zamora.

La Comisaría de Policía de Fronteras echaba a andar en el año 1961 ubicándose primero en los bajos del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alcañices en la Plaza Mayor, con sólo cinco agentes, de los que uno era el inspector jefe, tres inspectores y un motorista que iba por los pueblos a hacer el DNI a los alistanos y alistanas.

La actual de la “Fuente Herrada” fue construida en 1966. En la actualidad su equipo humano está integrado por 17 efectivos, de ellos 13 agentes (entre ellos varios alistanos) más los funcionarios encargados del DNI y del Pasaporte Electrónicos que se implantaron en 2008 como Oficina de Documentación de Españoles de la Dirección General de la Policía.

El Acuerdo de Schengen firmado el 14 de junio de 1985 en Schengen (Bélgica), al que se adhirió España en Bonn (Alemania), facilita la libre circulación de ciudadanos entre países de la Unión Europea, pero a la vez contempla la realización de controles conjuntos cada dos meses a uno y otro lado de las fronteras terrestres.