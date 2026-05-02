Los "resistentes" de la Sanidad en Sayago denuncian las "preocupantes" listas de espera

Concentración número 215 para reclamar una Sanidad Pública digna en la Comarca de Sayago. Un acto donde se han recordado las listas de espera en Zamora, "haciéndose patentea lo que todos sabemos, el aumento de los tiempos para ser atendido y el aumento de pacientes que provoca."

A la cabeza de los tiempos de espera se encuentra urología con 348 días, muy próximo se encuentra traumatología con 339 días. "Datos muy preocupantes que no dejan de darnos la razón a los que venimos denunciando el deterioro de un servicio tan esencial como es la sanidad" han denunciado los sayagueses que semana a semana defienden y reivindican la sanidad pública.

Concentración número 215 por la sanidad pública en Sayago / Cedida

"Son cifras que todavía pueden empeorar con las anulaciones de consultas provocadas por el legítimo ejercicio del derecho de huelga de los médicos. Aún así, se pueden observar que servicios como oftalmología, que aparece con una reducción de 72 días en los tiempos de espera, no deja de ser fruto de una artimaña para maquillar una realidad más compleja: que primero te derivan a la privada para decirte que los mejores medios están en la pública y que pidas cita de nuevo ,lo que al final es marear a los pacientes para alargar el tiempo en ser atendidos sin aparecer en lista de espera".

Una concentración donde se ha vuelto a defender la sanidad pública como "un elemento de cohesión social" y "garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".