La orquesta Panorama ya tiene ubicación para su concierto en Morales del Vino... y las peñas contratacan

La actuación de la orquesta Panorama es uno de los platos fuertes de las fiestas del Santísimo Cristo de Morales del Vino de 2026. Gratuito y con una duración de unas tres horas a partir de las 00.30 del sábado, 9 de mayo, la ubicación estaba en el aire a la espera de una confirmación oficial que ha llegado en las últimas horas por parte del Ayuntamiento del municipio: tendrá lugar en una zona próxima al campo de fútbol utilizando el espacio anexo para el montaje del escenario y el propio campo como zona para el público. No obstante, desde el Ayuntamiento dejan claro que el escenario "no se instalará sobre el césped".

La apertura de puertas tendrá lugar una hora antes del comienzo, a las 23.30 horas.

Polémica con las peñas

Sin embargo, la polémica con las peñas ha llegado tras recibir la directriz municipal de "no acceder al campo con vidrio ni con carros" en aras de "garantizar la seguridad y buen estado de las instalaciones". Las medidas tratan de "evitar daños" así como facilitar "la movilidad en un evento con gran afluencia de público".

La peña El Cristico ha manifestado de inmediato su desacuerdo con la decisión de prohibir la entrada con carros de las peñas, ya que aunque "entendemos la necesidad de garantizar la seguridad y buen desarrollo de un evento con gran afluencia", consideran por otra parte que "la medida es excesiva y perjudica directamente a las peñas, que forman una parte fundamental del ambiente festivo y de la participación vecinal en estas celebraciones".

Campo donde tendrá lugar el concierto. / Redes sociales

Según apuntan, los carros prohibidos son "únicamente un elemento logístico" sino "una parte integrada en la forma de vivir las fiestas, facilitando la organización de grupos y contribuyendo al ambiente que caracteriza estos eventos". Su prohibición supone, en la práctica,"limitar la participación de muchas personas y restar identidad a la celebración", añaden. En este sentido, apuestan por habilitar alternativas intermedias que permitan compatibilizar la seguridad con la participación, como "habilitar zonas específicas, establecer controles o regular el acceso en lugar de prohibirlo de forma general".

La premura

Las quejas apuntan también al "escaso margen con el que se ha comunicado", algo reconocido en parte por el propio Ayuntamiento, de ahí que pidan replantear esta medida y buscar soluciones "más equilibradas".