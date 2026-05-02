Nuevo accidente por fauna salvaje en Zamora: un herido de 40 años tras chocar contra un ciervo en la carretera de Otero de Bodas
Cada año los animales provocan en las carreteras de la provincia más de un millar de incidentes
T. S.
La fauna salvaje ha vuelto a ocasionar un nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, ha ocurrido esta madrugada de sábado en Otero de Bodas, en concreto, en el kilómetro 47 de la N-631.
Todo ocurrió cerca de la 1.30 horas de la mañana, cuando el servicio de Emergencias de Castilla y León recibió el aviso por un accidente entre un turismo y un ciervo. Como consecuencia del impacto, un varón de unos 40 años ha resultado herido.
Hasta el lugar de los hechos asistieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que envió una UVI móvil para trasladar al herido al centro de salud de La Carballeda.
Accidentes por fauna salvaje
Cada año los animales salvajes provocan en las carreteras de Zamora más de un millar de accidentes de tráfico. Zamora es la cuarta provincia con más casos, por detrás de Burgos, León y Soria. En el conjunto de la comunidad se produjeron el año pasado 12.291 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León, o sea, uno cada 45 minutos. El dato, que se dispara irremisiblemente de año en año, supone ya que casi un 70 por ciento de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres.
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