Noche de tensión en la "puesta del Mayo" de Almeida de Sayago: Un nuevo robo "desarticula" a la banda que actuaba durante meses

Sabían que el morador no estaba en casa. Se celebraba la "puesta del mayo" y muchos jóvenes y vecinos participaban de la tradición en Almeida de Sayago. Los delincuentes vieron campo abierto para hacer otra de las suyas. Un robo con fuerza en la casa de uno de los "mayordomos" de la fiesta, llevándose parte del equipo informático o un teléfono, entre el material sustraído.

Pero esta vez la jugada no les salió bien y ha terminado con la detención de dos jóvenes, vecinos de Almeida, sobre los que recaen las sospechas de otros asaltos, entradas en casas y garajes, pequeños hurtos y, por encima de todo, una sensación de inseguridad que ha roto la tranquilidad de Almeida.

En este último acto delictivo, en cuanto el afectado descubrió el asalto, de madrugada, un grupo de personas se dirigió a la casa de los sospechosos. Los ánimos están muy calientes desde hace unos tres meses y el vecindario expresaba el hartazgo ante la "impunidad" con la que han venido actuando los presuntos delincuentes. Fuentes vecinales apuntan a cuatro personas que, de una forma u otra, colaboran para "dar los golpes", generalmente cuando se aseguran de que los propietarios no están en las viviendas y otras propiedades. Esta vez los vecinos no estaban dispuestos a aguantar.

En la casa del alcalde

Se presentaron en la casa del alcalde, Miguel Alejo, quien trató de tranquilizar los ánimos confiando en la actuación de la Guardia Civil.

A las 2.15 horas de la madrugada la Guardia Civil recibía un aviso informando de un robo con fuerza en un domicilio de la localidad de Almeida de Sayago. El denunciante manifiesta la sustracción de varios efectos del interior de su vivienda. Posteriormente, se recibe una segunda llamada informando de que un grupo indeterminado de personas se encuentra frente a un domicilio de la localidad "amenazando a sus moradores acusándolos de ser los autores del robo".

Detención de dos jóvenes, ayer en Almeida de Sayago / G. C.

Las patrullas desplazadas hasta la localidad no observan presencia de vecinos en las inmediaciones de la vivienda indicada. Pero sí se identifica a dos mujeres y a un varón el cual, tras las preguntas de los agentes negó en un primer momento la participación en los hechos. Pero en el transcurso de la conversación afirma poder saber dónde se encuentran parte de los objetos sustraídos guiando a los agentes hasta una parcela donde, detrás de un muro de piedra, son localizados y reconocidos "in situ" y sin género de duda por la víctima del robo como de su propiedad.

Objetos recuperados

Según refirió también el hombre interrogado, el resto de los efectos habrían sido llevados a Zamora por otra persona. Durante las gestiones llevadas a cabo por la Guardia Civil, tres jóvenes presentes en las inmediaciones se entrevistan con los agentes para inspeccionar una parcela cercana, donde los guardias localizan objetos, que junto con los recuperados anteriormente, quedan intervenidos bajo custodia policial hasta que se aclare su procedencia.

La operación, que aún sigue abierta, terminó con la detención de dos personas, que fueron trasladadas al centro de detención de la Comandancia de Zamora mientras componentes del Equipo ROCA están a cargo de las diligencias judiciales donde se determinará la implicación de los detenidos en este robo y otros similares. Posteriormente pasarán a disposición judicial.

En medio del alboroto generado esta madrugada, el alcalde de Almeida, Miguel Alejo, conminó a los vecinos a una reunión a mediodía del viernes en el Ayuntamiento. Un encuentro no exento de tensión, donde alrededor de medio centenar de personas expresaron su "indignación" con los episodios que vienen sufriendo algunos vecinos desde hace unos meses.

Tras confirmar la detención de dos jóvenes, varones, el alcalde trató de explicar que "desde hace meses" ha habido una "presencia permanente" de la Guardia Civil en el pueblo. Que se estaban investigando las denuncias presentadas –que han sido menos que los actos delictivos porque no todo el mundo denunció–, pero había que tener pruebas para proceder a la detención de los sospechosos.

Impunidad

Lo cierto es que el pueblo ha asistido impotente a un goteo de actos delictivos y el malestar ha ido en aumento, instalándose una sensación de impunidad alimentada por el hecho de que los presuntos delincuentes viven en el mismo pueblo y actuán a veces con una actitud desafiante. "Sabían los movimientos de la gente, hay muchas personas mayores y se está pasando muy mal" comentaba a este diario una vecina.

Tras el episodio de anoche surgieron reacciones exaltadas que la autoridad municipal trató de atajar "porque eso no lleva a ningún sitio; hay que confiar en el trabajo de la Guardia Civil" ha insistido Miguel Alejo. Sin embargo el temor ahora es que "entren por una puerta y salgan por otra", en referencia a la temida puesta en libgertad de los detenidos, "y esto no se acabe nunca" apuntaba otra persona del pueblo que prefiere no dar su identidad.