Losacio celebra los 90 años de la "actual" Virgen del Puerto

Nuestra Señora la Virgen del Puerto, la “Gran Señora” que se fue a vivir junto a varios carbajalinos errantes de la ribera del río Aliste a la “Sierra de Cantadores” hace ya varios siglos, volvió a cobijar bajo su manto protector a los devotos y devotas de Losacio de Alba en una romería marcada un año más por la amenaza de una tormenta que entraba en Aliste por la Virgen de la Luz.

GALERÍA | Así se ha vivido la romería de la Virgen del Puerto en Losacio / Chany Sebastián

La cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Puerto fue una de las más importantes de las Vicarías de Aliste con hermanos de Alba, Tábara, Aliste y Tras os Montes. Muestra de ello es que en el año 1749, conocida como la “Santa Hermandad”, llegó a superar los 300 cofrades de numerosos pueblos como Puercas, Abejera, Ferreruela, San Martín, Ifanes, Gallegos del Río, Constantim, Valer de Aliste, Vegalatrave, Domez, Vide, Castillo, Losacino, Muga y Fonfría.

Cada año los actos religiosos y devocionales, principales, siempre de tarde, se centran en el rezo del santo rosario, el “Canto del Ramo” por parte de las mujeres solteras y casadas y la procesión por la pradera que durante siglos las familias de Losacio utilizaron como “Era”: lugar de la trilla veraniega del centeno, la cebada y el trigo.

Manuel Campo, su esposa Lucía Heredero y Amelia Fernández presidieron a continuación la subasta del “Ramo” y las “Roscas” donde cada familia pujó por llevarse a casa alguno de los preciados manjares culinarios, una exquisitez, a los que tras ser bendecidos se le atribuyen poderes divinos como protectores de la salud y de la vida.

GALERÍA | Así se ha vivido la romería de la Virgen del Puerto en Losacio / Chany Sebastián

Momento emotivo, como broche final, se vive la subasta del honor por meter en la ermita a la Virgen del Puerto que obtiene una familia y el de ayudarle a meterla otra. Este año el encargado de portar el ramo de la Virgen del Puerto fue Enrique Vega.

Noventa años del robo y desaparición de la primitiva Virgen del Puerto

Este 2026 es un año especial pues se cumplen 90 años de uno de los más tristes sucesos en la historia de la Virgen del Puerto: durante la noche del 15 al 16 de marzo de 1936, lunes, durante la Segunda República y a sólo cuatro meses del inicio de la Guerra Civil, era violentado y asaltado el templo y robada la talla original, tras ser venerada durante siglos, que ya nunca volvió a parecer. Su destino sigue siendo un misterio sin aclarar a día de hoy.

Una tenebrosa tormenta llegada de Portugal contribuyó a descubrir el robo. Al caer la tarde, los truenos y relámpagos acompañados de una tempestad de agua y granizo llevaron a varios pastores a buscar refugio en la ermita descubriendo que la puerta estaba abierta y la Virgen del Puerto había desaparecido de su morada terrenal.

GALERÍA | Así se ha vivido la romería de la Virgen del Puerto en Losacio / Chany Sebastián

Se sabe la fecha exacta del robo pues el día 14 de marzo de 1936, sábado, el entonces cura Manuel Matellán, había oficiado una misa por las intenciones de la familia de Agustín Gómez Ampudia y Manuela Ampudia Domínguez (Post Partum), primera salida de la madre al templo tras el parto: fue la última vez que se vio a la Virgen del Puerto. Se trataba de una pequeña pero a la vez preciosa talla "con el Niño Jesús que aparentaba salirle del pecho".

De prisa y corriendo el cura compró una nueva imagen de escayola en la “Librería Religiosa” de Zamora que nunca procesionó pues aquel año al parecer estaban prohibidas las procesiones.

La Virgen del Puerto actual procesionó por primera vez hace ya 89 años, el día 3 de mayo de 1937 (Santa Cruz). Don Ángel Fernández, el maestro nacional que entonces ejercía su docencia en la escuela del pueblo, muy aficionado a la talla, fue el encargado de esculpir con sus propias manos la imagen en un tronco de madera de cerezo criado en la cortina de un vecino junto al arroyo “Valdeladrones”, el cual intento impregnarle los rasgos de las mujeres del entorno de Losacio.

Los carbajalinos errantes

Los monjes del eremitorio de San Agustín, situado el la fértil ribera del río Aliste en Carbajales de Alba, fueron quienes donaron la primitiva imagen de la Virgen del Puerto a un grupo de carbajalinos que, por desconocidas circunstancias, decidieron dejar su tierra para migrar y asentarse en Aliste. Lo cierto es que cuando ya estaban a un paso de las tierras alistanas (Puercas de Aliste), cambiaron de idea y habrían decidido parar y fundar un nuevo pueblo: Losacio.

Otro grupo de carbajalinos no vio con buenos ojos que los monjes eremitas permitieran partir a la “Hermana Pequeña” de la Virgen de Árboles (Patrona de la Tierra de Alba) y decidieron recuperarla por “la tremenda”. Ni cortos ni perezosos cogieron un carro tirado por una pareja de vacas de pura sangre alistana y llegados a Losacio, aprovechando la oscuridad de la noche, subieron en él a la Virgen del Puerto e iniciaron contentos y felices el camino de regreso.

GALERÍA | Así se ha vivido la romería de la Virgen del Puerto en Losacio / Chany Sebastián

La alegría les duro poco pues se desató una fuerte tormenta y llegados al paraje de la “Fuente del Cristo” las ruedas del carro se entoñaron hasta los ejes y las fornidas vacas, ni ayudadas por los hombres que las acompañaban, fueron capaces de sacar el carruaje del barrizal, desistiendo de recuperarla pues en el intento les dio el amanecer.

Los devotos de Losacio, conocidos los hechos, tomaron lo acontecido como un hecho milagroso y decidieron no devolverla a la iglesia urbana de San Pedro Apóstol, sino construirle su propia ermita campestre en “La Era”. De ahí (robo y huida en carruaje) que la Virgen del Puerto ya nunca volvió a procesionar en sus andas sino en el carro que en su huida dejaron sus devotos carbajalinos que vieron trucado su deseo de recuperarla, siendo las mujeres las que pasaron a tirar del carro.

El pueblo vivió su momento de mayor esplendor poblacional en 1930 cuando llegó a alcanzar los 638 habitantes pero desde hace ya varios años bajó del centenar de vecinos: 90 son actualmente los inscritos en el padrón de Losacio.