Jóvenes agroganaderos en Carbajales: "Disfrutamos trabajando pero la burocracia es un martirio"

La raza autóctona de ovino “Castellana” se ha convertido, por méritos propios y del trabajo, tesón, esfuerzo y sacrificio de las familias agroganaderas que gestionan sus ganaderías, en la principal salvaguarda de los pueblos a nivel socio económico, pero también en la prevención de incendios forestales gracias a un más que eficiente pastoreo extensivo que limpia el ecosistema liberando de maleza los campos, tierras, montes y praderas a lo largo de los 365 días del año.

Esta fue la principal conclusión, unánime, de las autoridades, ganaderos y vecinos participantes en la Feria Ganadera de San Miguel de Mayo que como ya es tradición el primer sábado del mes de las flores congregó en la Villa de Carbajales de Alba a los mejores ejemplares de la pura sangre en sus tres variedades: “Blanca”, “Negra” y “Jarda” para goce y disfrute de los expertos pero también de las nuevas generaciones de niños y adolescentes acercándose a parte del pasado de su abuelos.

GALERÍA | La raza “Castellana”, alma y corazón del medio rural en Carbajales / Chany Sebastián

Roberto Fuentes, alcalde de Carbajales de Alba, fue el encargado de inaugurar el concurrido evento que se desarrolló en el entorno periurbano de “La Era” al aire libre y en el Pabellón Polideportivo cubierto, acompañado del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y del representantes de Caja Rural.

Magnífico, en organización y en participación, en cantidad y en calidad, el XXVII Concurso Morfológico de Sementales de Raza “Castellana” con la presencia de 111 ejemplares de 21 ganaderos procedentes de doce municipios muchos de ellos de Aliste, Tábara y Alba.

Caja Rural de Zamora gratificó con 300 euros al ganador, Anca con 150 al segundo y el Colegio de Veterinarios de Zamora con 100 al tercero. Aparte hubo seis cuartos premios de 60 euros por cortesía de la Junta Agropecuaria Local Carbajalina, Sfera Gráficas, IGP Lechazo de Castilla y León, Asovino, Agroturiel de Alcañices y Ayuntamiento de Carbajales. La Cooperativa Cobadu premiaba con mil kilos de pienso al Mejor Lote de Castellana.

Futuro

En un sector, el agroganadero, marcado por alistanos, tabareses y albarinos camino de la jubilación, bajo la amenaza de la tormenta climatológica y de la despoblación rural, brillaba la presencia de jóvenes ganaderos de ovino abriendo un rayo hacia la esperanza aunque solo sea a corto y a medio plazo.

Que mejor ejemplo que Carbajales, donde Felipe Fernández, un joven ingeniero agrónomo de 34 años, que en el mes de septiembre de 2025, dio un giro de 180 grados a su vida, se ha incorporado al sector del ovino con alrededor de ochenta ovejas de “Castellana” que pronto se incrementarán hasta las 300 cabezas. Carbajales llegó a contar con alrededor de 15.000 ovejas, pero hoy están por debajo de las 3.000. Unos que llegan para sumar y otros que van camino de la jubilación como Vidal Casas.

Bien es verdad que los propios ganaderos reconocían que “los trámites burocráticos y exigencias administrativas son para nosotros el mayor dolor de cabeza porque somos gente de campo que disfrutamos con nuestro trabajo, pero sufrimos cada vez que tenemos que andar con el papeleo”.

Historia

San Miguel era antiguamente una feria propia del día 8 de mayo, aunque tras su recuperación y reconversión a finales de los años noventa del siglo XX, pasó al sábado para favorecer la presencia de un personal que se echaba en falta entre semana.

Desde su renacer han sido parte imprescindible de su éxito los propios ganaderos que desde niños aprendieron un oficio que les acompañó toda su vida laboral. Este año se hizo un reconocimiento oficial por su dedicación al señor Valentín Río Fernández un antiguo ganadero de San Martín de Tábara, hoy ya jubilado, conocido en toda la contorna por ser uno de los mejores criadores de sementales y el que más “Marones” ha vendido en la Feria de San Miguel de Carbajales.

GALERÍA | La raza “Castellana”, alma y corazón del medio rural en Carbajales / Chany Sebastián

La Raza Autóctona Asnal “Zamorano-Leonesa”, la pura sangre del oeste zamorano declarada en Peligro de Extinción por la Unión Europea, ha estado siempre ligada a mundo agroganadero y muy en particular a los pastores sedentarios y trashumantes, pastoreo extensivo, por lo cual también estuvieron presentes allí varias burras de cuatro ganaderos de Carbajales de Alba: Miguel Gallego, Antonio Jesús Páez (Bolín), María José Gallego y Roberto Fuentes.

La Feria de Productos de las Tierras de Alba, Aliste y Tras os Montes volvía a dejar en evidencia, por si alguien aún osaba ponerlo en duda, que “La Raya” de España y Portugal produce y ofrece auténticos manjares que cautivaron hasta a los más exigentes paladares. Muestra de ello el “Pan Carbajalino” y la bollería ofrecidos por los dos panaderos de la Villa: Susy y Decisirio.

El “Bordado Carbajalino” auténtico emblema del patrimonio material e inmaterial de Carbajales participó con una magnífica exposición mostrando la grandeza y riqueza adorados en todo el mundo que incluso estuvieron presentes en la boda real de Alfonso XII y María de las Mercedes en Madrid, carbajalinos y alistanos en un banquete de palacio, gracias al Jefe de la Casa Real el alistano Pepe Alcañices (Marques de Alcañices).

Los ganaderos fueron los protagonistas de la comida de hermandad y convivencia celebrada en el restaurante “El Chariz” donde su propietaria y magnífica cocinera Marta Otero les preparó una exquisita caldereta de cordero por cortesía de la Indicación Geográfica Protegida “Lechazo de Castilla y León” y de la cooperativa “Asovino”.

El grupo folclórico “Los Chirlos” de Domez de Alba fue el encargado de poner la animación musical y llegado el tardeo le tocaba el turno a la “Venta al Trato” de todos aquellos ejemplares de sementales participantes que sus propietarios querían vender y otros querían comprar. Que mejor manera para cerrar los tratos y la feria que con un estrechón de manos a la antigua usanza.