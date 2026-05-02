Celadores de Medio Ambiente denuncian que la Junta va a prescindir de "más de cien" de estos profesionales en la lucha contra incendios en Castilla y León

La Asociación de Celadores y celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León denuncia la exclusión de más de un centenar de profesionales con experiencia desde hace 35 años, del operativo de lucha contra incendios forestales "por decisión de los servicios centrales de la Junta".

Esta medida, asegura la asociación, "supone la pérdida de un capital humano indispensable, compuesto por personal que conoce a la perfección la orografía de la comunidad y que han actuado como jefes de extinción durante más de una década".

Afirma la Asociación de Celadores y celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León que el "origen de esta exclusión reside en una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, una minoría, que dictamina que el personal laboral fijo (estatus actual de los Celadores) no puede ejercer como Jefe de Extinción, función reservada a funcionarios". Sin embargo, desde la Asociación señalan que la Junta de Castilla y León "ha permitido que la sentencia sea firme al no recurrirla en tiempo y forma", y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o coordinación.

“La sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”, explican desde el colectivo. “Es una discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”

Indispensables en el terreno

Los Celadores de Medio Ambiente son agentes de la autoridad reflejados como tal en las leyes de caza, pesca y patrimonio natural, encargados principalmente de la vigilancia de reservas, parques y patrimonio natural así como en todo el territorio regional. Su labor es básica en zonas de alta montaña donde, debido a la complejidad del terreno, son los únicos profesionales presentes de forma cotidiana. En incendios recientes, su intervención inmediata ha sido clave para evitar catástrofes, dada la tardanza que supone el desplazamiento de medios desde los centros comarcales.

Llamamiento a la responsabilidad

Tras un verano de extrema dureza en el que los celadores suspendieron voluntariamente sus vacaciones para proteger los montes, el colectivo recibe esta noticia como un "jarro de agua fría". La Asociación recuerda que la funcionarización de este personal ya está acordada pero bloqueada burocráticamente, y lamenta que se les haya excluido de la Ley de Bomberos Forestales.

“Ante un futuro marcado por la sequía y las altas temperaturas, lo que menos sobra en Castilla y León es personal experimentado”, advierten. Por ello, instan a la Junta de Castilla y León a rectificar de inmediato su decisión para garantizar la seguridad de nuestro patrimonio natural y el aprovechamiento de un personal que cuenta con la misma formación y titulación que los Agentes Medioambientales.