Una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal, este domingo en Trabazos

Trabazos de Aliste acogerá a lo largo del fin de semana la celebración de la romería internacional hispanolusa de “Nuestra Señora la Virgen de la Soledad”, una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal, y la conmemoración del “Voto de las Aguas” de 1713 de los concejos y parroquias de “San Esteban Protomártir” de Viñas, “San Lorenzo Mártir” de Sejas y “Santa María Magdalena” de Rábano.

Los actos festivos darán comienzo el sábado con el repique de campanas anunciado el inicio de la víspera. A las 22.00 horas tendrá lugar una parrillada popular en el Pabellón Polideportivo Cubierto para todos los vecinos del pueblo, previa inscripción de cinco euros. A partir de la media noche verbena popular amenizada por el grupo “Laser”, para finalizar con el DJ Rose.

Día grande y romero el domingo 3 de mayo con la recepción a las 12.00 horas en la Plaza Mayor de las imágenes de las parroquias invitadas, Rábano de Aliste, Sejas y Viñas, y de las autoridades y devotos que las acompañan desde sus pueblos.

Programa de la romería / Cedida

Media hora después se iniciará la solemne procesión desde la iglesia parroquial de San Pelayo Mártir por la calle principal para culminar en los jardines del santuario de la Virgen de la Soledad. Las imágenes irán acompañadas por los gaiteros y dulzaineros de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos y la Banda de Música de Zamora.

La Virgen de la Soledad y el resto de imágenes presidirán la santa misa que tendrá lugar a las 13.00 horas en plena ruta jacobea del “Camino Portugués” de la Ruta de la Plata que durante siglos han seguido los peregrinos entre Andalucía y Santiago de Compostela. Culminados los actos religiosos unos momentos de convivencia social con bailes y se convidará a limonada a todos los asistentes.

Por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el rezo de las completas con la despedida de la Virgen de la Soledad y la procesión que reandará el camino de la mañana, desde la ermita hasta la iglesia.

Se da la curiosidad de que la “Virgen de la Soledad” es la única de las “Siete Hermanas” de España y Portugal que no participa directamente en las procesiones de su romería. Por la mañana sale temporalmente de su morada hasta el “Sagrao” para revivir a las otras y imágenes y romeros a los que acompaña hasta la despedida de la tarde.