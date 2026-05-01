Un fin de semana en Sanabria con olor a chacina

Con notable afluencia de visitantes se ha inaugurado este viernes la II edición de la Feria del Chorizo en El Puente de Sanabria. Al acto de apertura asistieron el alcalde Miguel Ángel Martos Rábano, el presidente de la asociación Hostelería Sanabria Carballeda, Jesús Rodríguez Chimeno, y la organizadora Canto Marbán.

El presidente de la asociación de hostelería comarcal, Jesús Rodríguez Chimeno, señalaba las “buenas previsiones” de afluencia a lo largo del fin de semana. La ocupación en datos de la asociación “está a un 80 %” en la zona y con repercusión para toda la hostelería en general. Con 28 puestos en la feria con diversidad de productos Jesús Rodríguez animaba incluso a “comprar algún regalo para el día de la madre” ante las opciones de artesanía y productos cárnicos.

Canto Marbán subrayaba la satisfacción de la organización que “mantiene el sector cárnico para conservar la esencia de la feria”. En esta feria “mantenemos los expositores esta segunda edición e incluimos nuevos artesanos que se incorporan, artesanía en cuero, en textil, taxidermia. Las expectativas son muy positivas por las fechas festivas que “vienen vecinos de la zona, de Madrid y de Portugal, además de los zamoranos que vienen al Puente”. Coincidiendo con la celebración del Día de la Madre “alguno se animará a venir en plan familiar” desde Zamora y otros puntos de la provincia.

Los primeros visitantes de los puestos se dieron un paseo entre las marcas sanabresas, de la Sierra de la Culebra y provinciales que desplegaron sus mejores embutidos, no solo la estrella de la feria sino salchichón, quesos, cecinas, jamones, mieles, garrapiñados, etc. El paladar y las degustaciones fueron en esta apertura los mejores aliados para aligerar el bolsillo. Desde Roales del Pan participaba uno de los artesanos con piezas de hueso y cuerno, que es lo que se demanda más actualmente que “el pelo” en trabajos de taxidermia.

Entre las artesanas que se han sumado a la feria Tránsito Núñez que se ha trasladado a Rozas desde hace un año. Con su hija desde Holanda lleva una marca artesana “EclecticScandal”.