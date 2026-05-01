Aliste
La “Ruta Solidaria 091” de la Policía Nacional recala en Alcañices con alrededor de 1.000 participantes
Los fondos recaudados se donarán íntegramente a la Fundación Sanagua Aspace: Asociación de Niños con Parálisis Cerebral
Participarán las mascaradas del “Atenazador” de San Vicente y la “Obisparra” de Pobladura junto a las “Gigantillas “ de la Villa
La Villa de Alcañices se convertirá el sábado día 2 de mayo en la capital del deporte, la cultura y la tradición popular de “La Raya” de España y Portugal con la “Ruta Solidaria 091” que, organizada por la Comisaría Conjunta de la Policía Nacional de Fronteras Quintanilha-Alcañices, destinará todos los fondos recaudados a la Fundación “Sanagua-Aspace” de Zamora (Asociación Niños con Parálisis Cerebral).
La Ruta Solidaria 091 se celebrará por primera vez en el medio rural y tendrá el honor de acogerla la comarca de Aliste donde existe mucho arraigo entre sus hijos y moradores con el senderismo y el trail, con lo cual se prevé una masiva asistencia: alrededor de un millar de personas.
La salida tendrá lugar a las 10.30 horas en la “Urbanización de Crispín” con los más pequeños, a las 11.00 lo harán los mayores y cinco minutos después los andarines. El recorrido para los adultos, mayores de 14 años, será de 6 kilómetros y 91 metros.
La organización ha habilitado un “Dorsal 0” mediante el cual, sin derecho a camiseta, se podrá hacer una donación voluntaria. Los adultos aportan 12 euros y los niños 10 euros.
Ya se han inscrito 282 personas para la ruta de senderismo, 222 para la carrera de adultos y 98 para la carrera infantil. La mayoría alistanos y zamoranos pero también de otros lugares como Vélez en Málaga, Avila, Braganza, Miranda do Douro, Madrid, Badajoz y Orense
La jornada contará con la presencia de dos mascaradas alistanas: “La Obisparra” de Pobladura de Aliste y “Los Atenazadores” de San Vicente de la Cabeza, así como de los “Gigantes y Cabezudos” de Alcañices liderados por Concordia y Tratado.
- Alarma en Morales del Vino con lo que está ocurriendo en el pueblo: 'Te agarran de la mano y...
- El Puente de la Estrella o puente de los semáforos
- Las tejedoras de Sanabria: 'El tejido une generaciones, espacios y vida
- Este pueblo de Zamora ofrece gratis en verano la gestión de su piscina y su cafetería
- Un nuevo mirador en este pueblo de Zamora permitirá disfrutar de unas vistas únicas de los Arribes del Duero
- Desde Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay a una residencia en Sayago: cinco historias de necesidad y oportunidad
- Juan Garrido Ferrero, el alistano que impulsó los comedores sociales en los pueblos de Zamora
- Una herida de 50 años tras chocar contra un objeto tirado en plena carretera: ha ocurrido en Coreses