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Obras de mantenimiento

Reparada la travesía de la Plaza del Mercado de El Puente

Los trabajos en la carretera de Ilanes comenzarán la próxima semana

Obras en la travesía de El Puente de Sanabria

Obras en la travesía de El Puente de Sanabria / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Las obras de la travesía de la ZA-P-2665 a su paso por El Puente de Sanabria quedaban prácticamente finalizadas este jueves, en un tramo de gran actividad comarcal, tras la aplicación de una nueva capa de aglomerado asfáltico en todo el tramo que se ejecutaba ayer.

Las reparaciones en la carretera ZA-L-2692, desde la travesía de El Puente de Sanabria al núcleo urbano de Ilanes comenzarán previsiblemente la próxima semana. Estas obras se ejecutaron en el mes de diciembre en condiciones climáticas desfavorables, lluvia intensa, que provocaron baches en la capa de rodadura.

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La Diputación Provincial se comprometió a subsanar las deficiencias de las dos carreteras que afloraron prácticamente cuando concluyeron las obras y que ocasionaron las quejas de vecinos y usuarios de toda la comarca que suele acudir al Puente, centro de actividad comercial de la comarca.

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