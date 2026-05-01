Dos pueblos "hermanos" de Zamora renuevan su relación fraternal en la "Rogativa" del 1 de mayo

Quintanilla del Olmo y Prado no suman en conjunto el centenar de habitantes, pero cada año demuestran que la despoblación del medio rural no resta un ápice de emoción a una relación fraternal que los dos pueblos zamoranos alimentan cada año en la "Rogativa" del 1 de mayo.

Desde primera hora de la mañana en cada uno de los pueblos se respiraba el ambiente previo a la celebración del acto más importante de sus fiestas. En el caso de Prado, una diana floreada amenizada por los dulzaineros del grupo "Ballezaina" y el repique de campanas a cargo de la Asociación de Campaneros Zamoranos, recordó a los vecinos que tenían una cita marcada en rojo en el calendario y en su corazón.

Por su parte, los habitantes de Quintanilla del Olmo se reencontraron durante el pasacalles musical amenizado por el grupo "Los Chirlos", que dio paso a la procesión. Como manda la tradición, los vecinos de Quintanilla del Olmo iniciaron el recorrido procesional desde la iglesia de San Babilés, mientras que los de Prado partieron a la misma hora del templo de Santa Marina para reencontrarse a medio camino, en la "raya" que separa ambos términos municipales.

Durante el trayecto, los participantes renovaron la devoción que profesan a San Antón, San Isidro y la Virgen del Rosario y volvieron a escenificar un hermanamiento que también simboliza la defensa de los pequeños pueblos que, a pesar de la amenaza constante de la despoblación, sobreviven en el medio rural zamorano.

GALERÍA | La "Rogativa" del 1 de mayo refuerza la amistad entre Prado y Quintanilla del Olmo / Cedidas

Como en cada "Rogativa" del 1 de mayo, uno de los momentos más emotivos fue el intercambio de varas de mando entre la alcaldesa de Prado, Ana María Vidal, y su homólogo en Quintanilla del Olmo, Vicente Peláez, gesto fraternal que repitieron los jueces de paz de ambos pueblos.

A las autoridades y vecinos que residen de forma habitual en ambos pueblos se sumaron "hijos" y descendientes de Prado y Quintanilla del Olmo que, cada 1 de mayo, retornan a su tierra natal o a la de sus antepasados para participar en una fiesta en la que afloran sentimientos como el afecto, la lealtad o el respeto. De hecho, el alcalde de Quintanilla del Olmo, Vicente Peláez, no dudó al afirmar que la "Rogativa" es "la fiesta de la vecindad", en la que los dos pueblos celebran "la amistad y la fraternidad", valores relegados a un segundo plano en la sociedad actual.

Otros actos festivos

Sin duda, la "Rogativa" es uno de los actos más importantes de las fiestas de mayo que desde el jueves se celebran en ambos pueblos. En el caso de Prado, la fiesta fue inaugurada con el rito milenario de cortar el "Mayo" a cargo de los tres quintos de este año, Daniela, Irene y Héctor, acompañados por los vecinos. Además, los quintos ofrecieron el pregón y, posteriormente, participaron en el "recorrido del Mayo". Tras la "Rogativa" de ayer, los vecinos también disfrutaron de un vermú, un bingo popular, una chocolatada con churros y la actuación musical del dúo "Abby y Miguel".

Las fiestas proseguirán este sábado 2 de mayo con un vermú, una paellada popular, la actuación del grupo “Achilipop” y una sesión de música a cargo de los Djs “D-Moniacos”.

Por su parte, los vecinos de Quintanilla del Olmo compartieron el jueves la tradición de decorar las calles con motivos festivos y una cena. En el día grande de las fiestas, el 1 de mayo, alrededor de 170 personas compartieron una sabrosa paella y, posteriormente, colaboraron en la búsqueda, recogida y puesta del "Mayo". Para este sábado se ha programado la “procesión del jamón”, un aperitivo, juegos tradicionales y el “tardeo” amenizado por Dj Tino.

Los vecinos despedirán las fiestas el domingo con la procesión y una misa en la ermita del Cristo y el tradicional “recorrido del Bollo” amenizado por “Los Chirlos”, en el que agasajan a los participantes con dulces y otros alimentos.