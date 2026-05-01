"El Ministerio apoya a los pueblos de Zamora y de toda España ante la renovación de concesiones de embalses"

Zamora lidera un proyecto para potenciar los embalses como destinos turísticos sostenibles, ¿cómo va a impactar esta iniciativa en los territorios?

Siempre insistimos en la necesidad de que los embalses se pongan en valor y seamos capaces, tanto de atraer economía y empresas como de potenciar a las que ya operan en nuestros municipios. El proyecto MAS H_2O, dentro del programa Interreg POCTEP que lidera la Diputación de Zamora, pretende impulsar el activo de los embalses como destinos turísticos sostenibles los municipios y sobre todo en la lucha contra la despoblación que tanto nos preocupa a los alcaldes y alcaldesas que pertenecemos a la Federación de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas.

¿De qué forma se va a articular el proyecto?

Hay una serie de actuaciones concretas en determinados municipios que han sido elegidos en tres provincias (Zamora, Orense y Cáceres) y vamos a ver cómo trabajamos directamente con las empresas. Al contrario que pasaba con Turembalses, que era un proyecto más genérico y lo que hacía era poner en marcha una plataforma general a la que las empresas se podían adherir, ahora vamos a ver concretamente proyectos que se van a desarrollar en cada uno de los municipios poniendo en valor zonas y actuaciones concretas en los territorios rurales.

Mientras, prosigue el proceso de nuevas concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos, con Zamora abriendo camino a través de Villalcampo. Lo cierto es que el procedimiento se alarga y eso genera inquietud.

Es cierto que se está dilatando más de lo esperado, pero también es verdad que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está intentando dar seguridad jurídica, tanto a las empresas concesionarias de estas centrales tan importantes como a los ayuntamientos. Femembalses está trabajando para que ese proceso, aunque sea lento, sea seguro jurídicamente para todo el mundo. Recientemente salía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el periodo de concesión de Villalcampo, que da la razón a la Dirección General del Agua y los propios ayuntamientos. Y es previsible que todo se vuelva a dilatar hasta que se resuelva el recurso de casación anunciado por la concesionaria. Al margen de este proceso, lo importante es que el Ministerio está trabajando con nosotros de manera muy favorable y así se lo hemos transmitido a los ayuntamientos de Zamora. Que tengan tranquilidad porque la Federación tiene contacto directo con el Ministerio y vamos a hacer todo lo posible para que los territorios se beneficien al máximo de esa rentabilidad económica que tienen las presas.

Los territorios deben beneficiarse al máximo de la rentabilidad económica que tienen las presas

¿Qué consecuencias va a tener la sentencia sobre Villalcampo para el resto de concesiones?

En principio cada concesión es independiente. La empresa ha entendido que tiene derecho a más años de explotación de Villalcampo y tanto el Ministerio como los juzgados de momento le han quitado la razón. Eso no impide que con Castro puedan volver a hacer lo mismo, porque en función de las inversiones que han ido haciendo las empresas en estas presas y centrales hidroeléctricas pueden entender que tienen derecho a más años de explotación y ahí cada caso irá independientemente.

¿Qué posibilidades reales hay de que los pliegos de las nuevas concesiones favorezcan a los territorios?

Nosotros siempre hemos reivindicado que los pliegos sean más beneficiosos para los territorios de lo que han sido hasta ahora. Y es muy sencillo; cuando se construyeron las presas había unos años para que esas inversiones fueran rentabilizadas y generaran un beneficio para las empresas. Ahora la situación cambia porque esas presas ya están construidas y en su totalidad revierten al Ministerio. Ya no hay que construirlas. Habrá que repararlas y ponerlas al día en función de lo que cada instalación necesite. Se trata de que esas inversiones que las futuras concesionarias no van a tener que hacer, reviertan la mayor parte en el mundo rural. Por eso trabajamos con el Ministerio en el objetivo de crear proyectos desarrollados por las empresas concesionarias y, de acuerdo con los territorios, que se consigan mejoras en los municipios que tienen esas presas.

Lo que pase en Zamora es importante porque va a ser la guía de todo lo que va a venir por delante y Femembalses está luchando para que salga lo mejor posible

¿Cómo sería en la práctica?

Por ejemplo, podemos hacer una comunidad energética que ponga en marcha la concesionaria de la explotación de Villalcampo para que todas las personas, empresas y ciudadanos de estos pueblos puedan aprovecharse de una energía más barata. O cualquier otro proyecto que entiendan desde los ayuntamientos que puede beneficiar la vida de las personas.

¿Qué criterio se va a seguir para la financiación de proyectos?

Nuestro planteamiento es que en función de la producción eléctrica de las centrales a lo largo del año se establezca una cuantía por kilovatio producido que vaya destinada a estas inversiones que beneficien a los habitantes de los municipios ubicados en el entorno de estas centrales hidroeléctricas.

¿Cómo se va a valorar y cuantificar esa producción?

Vamos a hacer una equiparación a una cifra que dieron los ayuntamientos en su día equivalente a 10.000 euros por megavatio de potencia instalada. Eso lo vamos a traducir a energía producida para hacerse una idea de lo que nuestros ayuntamientos tienen que recibir por esa cuestión. En ese proceso estamos ahora mismo, trabajando internamente y con el Ministerio para fijar esas cantidades que saldrán, esperemos, en los pliegos futuros de concesiones y de explotación de estas presas.

También se ha planteado es la limitación de las concesiones porque se considera que es un plazo obviamente largo.

La Dirección General del Agua está por la labor. Es verdad que la concesión de 75 años iba aparejada a una inversión muy alta, a necesidades de una rentabilidad necesarias de muchísimos años de explotación para que las empresas pudiesesn rentabilizar esas inversiones tan importantes. Tenemos que entender que el valor de una presa, una central hidroeléctrica de estas características es enorme. Necesita muchos años para rentabilizarse y para que la empresa tenga un beneficio y pueda operar adecuadamente.

Si se actualiza el IPC en el Impuesto de Actividades Económicas, congelado desde hace casi tres décadas, los ayuntamientos recibirían el doble

Todas las miradas están puestas en Zamora como pionera de las nuevas concesiones.

Lo que pase en Zamora es importante porque va a ser la guía de todo lo que va a venir por delante y Femembalses está luchando para que salga lo mejor posible. Porque tenemos más de doscientas explotaciones de presas que van a caducar en los próximos años y, si lo hacemos bien en Zamora, va a ser un revulsivo muy importante para todos los municipios que tienen centrales hidroeléctricas y embalses en nuestro territorio. Nuestra baza es que contamos con el apoyo del Ministerio.

¿Se va a hacer justicia, por fin?

Yo creo que ni así seríamos capaces de hacer justicia al sacrificio que hicieron nuestros pueblos en beneficio del progreso del país. Y en ese sentido, la Federación sigue reivindicando más cosas para que, de verdad, veamos esa justicia. Por ejemplo, que se actualice con el IPC anual el Impuesto de Actividades Económicas, congelado desde hace casi tres décadas. Eso supondría que los ayuntamientos recibirían más o menos el doble de lo que reciben hasta ahora por el IAE

¿Hay posibilidades reales de conseguirlo?

La Federación Española de Municipios y Provincias nos ha apoyado y ya lo está estudiando el Ministerio de Hacienda. Y seguimos también trabajando con los grupos políticos en el Congreso, que al final son los que tienen que apoyar la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que esa demanda de los municipios seauna realidad cuanto antes.