Hay pueblos de Sanabria que siguen con problemas de turbidez en el agua

Las restricciones del abastecimiento para consumo en los vecindarios de El Puente de Sanabria, Rabanillo e Ilanes se mantendrán al menos este fin de semana, como señalaba ayer el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos Rábano. El agua de la red mantenía niveles altos de turbidez como ratificaba el alcalde.

Las restricciones se levantaban en Vigo de Sanabria tras la inspección del personal de la Consejería de Sanidad, este mismo jueves, que analizó el agua procedente de la captación en el río Forcadura. Las tormentas de esta semana ha provocado el arrastre de tierra y cenizas de los suelos de la sierra, en el entorno de la Laguna de Peces desde donde se captan las aguas dentro del parque Natural del Lago de Sanabria y las Sierras de Segundera y de Porto.

Esas tormentas fortuitas que arrastraron cenizas incrementaron el caudal del agua del Forcadura y al Tera sin que diera tiempo a intervenir en la captación de Cubelo, aguas abajo, y la entrada de cenizas y tierras a la red. "No nos dio tiempo a detectar a tormenta y poder intervenir" afirmó Martos. En el caso de Vigo el alcalde reconocía que las obras realizadas desde la captación para el filtrado del agua "sí están siendo efectivas".

Partículas

El Ayuntamiento de Galende está suministrando agua embotellada entre los vecinos de los tres pueblos afectados, desde la oficina municipal de El Puente. El agua de la red puede destinarse a otros usos de limpieza e higiénicos, que no sean el consumo directo. El factor negativo es la turbidez. Los vecinos por su parte están viendo cómo se acumulan en los filtros de grifería y electrodomésticos las partículas de cenizas y tierras.

Otros vecinos, los más mayores, se quejaban de la imposibilidad de cargar con las garrafas de 10 litros de agua hasta sus casas, aunque desde el Ayuntamiento se facilita la entrega en los domicilios.

La normalización en el abastecimiento tardará en solucionarse con estos episodios de tormentas y aguaceros que descargan en la zona afectada por el incendio de Porto, en agosto del pasado año.