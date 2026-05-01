Dos detenidos en Almeida de Sayago tras meses de inseguridad en el pueblo por robos y asaltos a viviendas

Después de meses de intranquilidad por la sucesión de robos y asaltos a casas en Almeida de Sayago, la Guardia Civil detenía esta madrugada a dos personas, vecinas del pueblo, por su implicación implicadas en varios delitos.

La operación, que sigue abierta, se desencadenó sobre las 02:15 horas de la madrugada de hoy, cuando la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil recibía informando sobre un robo con fuerza en un domicilio de la localidad de Almeida de Sayago. El denunciante manifiesta la sustracción de varios efectos del interior de su vivienda.

El delito provocó indignación vecinal en un pueblo que lleva varios meses sufriendo actos delictivos. De hecho, tras el robo, la Guardia Civil recibe una segunda llamada informando de que un grupo indeterminado de personas se encuentra frente a un domicilio de la localidad amenazando a sus moradores acusándolos de ser los autores del robo. Las patrullas desplazadas hasta la localidad no observan presencia de vecinos en las inmediaciones de la vivienda indicada.en el domicilio de Almeida donde viven presuntos los autores del robo.

Identificación

La Guardia Civil identificó dos mujeres y a un varón el cual negó en un primer momento la participación en los hechos aunque en el transcurso de la manifestación afirma poder saber la conocer la ubicación de parte de los objetos sustraídos guiando a los agentes hasta una parcela donde, detrás de un muro de piedra, se localizan parte de los efectos sustraídos, los cuales son reconocidos "in situ" y sin género de duda por la víctima del robo como de su propiedad.

Según refirió también, el resto de los efectos habrían sido llevados a Zamora por otra persona.

Continuando con las gestiones, tres jóvenes presentes en las inmediaciones se entrevistan con los agentes para inspeccionar una parcela cercana, donde los guardias localizan objetos, que junto con los recuperados anteriormente, quedan intervenidos bajo custodia policial hasta que se aclare su procedencia.

Componentes del Equipo ROCA están a cargo de las diligencias judiciales donde se determinará la implicación de los detenidos en este robo y otros similares.