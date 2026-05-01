La cesión de la iglesia de Otero de Sariegos, en el aire hasta que se pronuncie el pleno de Villafáfila

El Ayuntamiento de Villafáfila elevará al pleno el principio de acuerdo con la Diócesis de Zamora sobre la cesión de la titularidad de la iglesia de San Martín de Tours de Otero de Sariegos, uno de los pocos edificios que se conserva en el pueblo zamorano deshabitado desde noviembre de 2003.

Así lo ha confirmado el alcalde, Antonio Rodríguez, quien es partidario de «proteger lo poco que queda en pie» en la pedanía de Villafáfila, en alusión a la iglesia, aunque será el pleno el que decida finalmente si el Ayuntamiento acepta la cesión de la titularidad.

En este punto, Rodríguez reconoció que la Diócesis de Zamora le ha entregado la documentación sobre la iglesia para, entre otros detalles, analizar el grado de protección del edificio y qué actuaciones urgentes requiere para garantizar su conservación.

Precisó el alcalde que su «intención» es la de cerrar la cesión del templo, pero «no tenemos firmado nada», a la espera de que el pleno se pronuncie. En principio, Rodríguez es partidario de formalizar la cesión tras evocar un recuerdo de su infancia, cuando sobre el solar que ocupaba una iglesia que estaba en ruinas, se construyó un bloque de pisos, lo que propició «la pérdida de algo de valor y su olvido».

Por este y otros motivos, considera necesario «proteger» la iglesia de San Martín de Tours que, en su opinión, no corre un riesgo inminente de derrumbe, aunque sí precisa una intervención urgente para garantizar su consolidación. De hecho, según ha informado la Diócesis, un informe técnico elaborado por el arquitecto responsable determina la prohibición de uso del templo ante un riesgo de colapso, lo que hace inviable cualquier tipo de actividad en su interior hasta que se lleven a cabo las actuaciones de restauración que garanticen la seguridad.

Esta advertencia fue plasmada en la pasada fiesta de San Marcos celebrada en Otero de Sariegos en un cartel a la puerta de la iglesia, en el que se alertaba a las personas que acudieron a la celebración que si accedían al templo para asistir a misa lo hacían «por voluntad propia y bajo su responsabilidad».

Si finalmente el pleno del Ayuntamiento de Villafáfila da luz verde a la cesión, la operación será elevada a escritura pública y permitirá dar un paso en la búsqueda de una solución para preservar un edificio que forma parte de la memoria religiosa, histórica y patrimonial de Otero de Sariegos.

La cesión permitiría al Ayuntamiento solicitar subvenciones a las diferentes instituciones para actuar en la iglesia, aunque en todo momento se deberá salvaguardar la naturaleza propia de un inmueble eclesial.

La rehabilitación de la iglesia de San Martín de Tours forma parte de un proyecto más amplio que el Ayuntamiento de Villafáfila pretende ejecutar por fases. La primera ya está en marcha gracias a un programa de formación y empleo en la rama de albañilería en el que participan ocho alumnos y que ya ha permitido rehabilitar el antiguo «pilón», aunque también está previsto adecentar el edificio que albergó la escuela del pueblo.