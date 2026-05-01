Carbajales se convierte mañana en la capital ganadera de Zamora

La villa de Carbajales de Alba se convertirá mañana sábado, día 2, en la capital agroalimentaria y ganadera de la la Raya de España y Portugal con la celebración de la histórica Feria de San Miguel de Mayo que, bajo el lema "Tradición, Cultura, Gastronomía y Patrimonio", se ha adaptado a los nuevos tiempos y manteniendo su esencia integra el XXVII Concurso de Sementales de la Raza de Ovino de Castellana, la Feria Agroalimentaria de las Tierras de Alba, Aliste y Tras os Montes y la II Exposición del Burro de Raza Zamorano-Leonesa.

Los actos se concentrarán en la zona periurbana de La Era y en el Pabellón Polideportivo Cubierto situado junto al Colegio Ignacio Sardá y la Casa Cuartel de la Guardia Civil.

La Feria Transfronteriza de los Productos Agroalimentarios de las Tierras de Alba, Aliste y Tras os Montes abrirá sus puertas a las 11 horas y contará con alrededor de una treintena de expositores donde los visitantes podrán conocer, degustar y adquirir manjares hispanolusos como los quesos, embutidos, mieles, vinos y como no el tradicional y afamado pan carbajalino con la presencia de las dos panaderías del pueblo.

El XXVII Concurso de Sementales de Ovino de Raza Castellana en sus variedades blanca, negra y jarda se reafirmará un año más como el gran referente de un sector ha sido durante siglos, lo es y seguirá siendo parte imprescindible, vital, en la supervivencia de los pueblos como generador de riqueza en las familias del mundo rural con la cría de corderos con carnes de muy alta calidad, de leche utilizada para la elaboración de quesos y de lana.

Digna de alabar la iniciativa del Ayuntamiento de Carbajales de Alba, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Roberto Fuentes Gervás, que cumple ya 27 años en su empeño de poner en valor las ovejas y marones de la raza Castellana, manteniendo viva la recuperada Feria de San Miguel que, adaptándose a los nuevos tiempos y a las necesidades, cambiando su fecha histórica del 8 de mayo, ahora cada año se adelanta al sábado anterior.

Alrededor de cien ejemplares de pura sangre se darán cita en Carbajales de Alba procedentes de diferentes ganaderías y pueblos de toda la provincia de Zamora gracias a la participación de ganaderos con sus mejores sementales. Para participar cada ganadero ha podido presentar el número de reses que ha deseado. El jurado integrado por profesionales como veterinarios valorarán la morfología individual y homogeneidad de cada lote.

El ganador (mejor ejemplar) se llevará un premio en metálico de 300 euros por cortesía de Caja Rural de Zamora. Premio de 200 euros para el segundo donados por la Asociación Nacional de Criadores "Anca". Para el tercero 100 euros del Colegio de Veterinarios de Zamora. Habrá seis cuartos premios de 60 euros cada uno patrocinados por la Junta Agropecuaria Local, Sfera Gráficas, Indicación Geográfica Protegida del Lechazo de Castilla y León, cooperativa Asovino, Agroturiel de Alcañices y Ayuntamiento de Carbajales. Habrá un premio especial al mejor lote con mil kilos de pienso donados por Cobadu. Entrega de premios a las 14.30 horas.

Los ganaderos participantes serán agasajados con un almuerzo de convivencia y hermandad por cortesía de la Indicación Geográfica Protegida "Lechazo de Castilla y León" y la cooperativa Asovino, un momento ideal donde cada año los propietarios de ganaderías de Castellana, sentados a la mesa, y degustando el manjar que ellos mismos producen, analizarán la situación actual y real de un sector clave para poner freno a la despoblación rural galopante de los pueblos.

El Mueso del Traje Carbajalino ubicado en el antiguo Taller de Bordados de la calle Oro (travesía de la carretera ZA-P-1450 de Zamora a Mahíde) reabrirá sus puertas para mostrar en emblema del Patrimonio Material de Carbajales.

En cualquier celebración transfronteriza hispanolusa es parte imprescindible el folclore y la cultura tradicional: se contará con actuaciones para animar la jornada.

Tardeo para revivir las antiguas costumbres: A las 17 horas regresará la Feria de Venta de Sementales de Raza Castellana "al trato" como se hacía antiguamente. Frente a frente, vendedor y comprador, uno pidiendo, el otro proponiendo, hasta llegar el acuerdo con un apretón de manos que entre ganaderos y tratantes tenía tanto valor como cualquier documento rubricado.

Jornada de ovino donde tendrá lugar la II Exposición del Burro de Raza Autóctona Zamorano-Leonesa, una especie y pura sangre que ha formado parte indisoluble del pastoreo extensivo, de los pastores sedentarios y trashumantes, como medio de transporte y animal de carga.

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La organización del XXVII Concurso de Sementales de Raza Autóctona de Ovino Castellana y la Feria de Productos de las Tierras de Alba, Aliste y Tras os Montes correrá a cargo del Ayuntamiento de Carbajales de Alba con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora, Anca, Aszal, Cobadu, Agrocentro Turiel, Junta Agropecuaria Local y Colegio de Veterinarios de Zamora.