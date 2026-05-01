La Asociación Obrera Católica celebra el Primero de Mayo en Puebla de Sanabria

Los miembros de la Asociación Obrera Católica de Puebla de Sanabria conmemoraron este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, el 121 aniversario de su creación estatutaria en 1905. De su sede el salón de baile de los obreros en la calle San Bernardo , salieron pasadas las 12 del día, los vecinos y socios que conservan el legado de la “hermandad” emanada de la encíclica “Rerum novarum” del papa León XIII. Antonio Vasallo Cifuentes es su actual presidente.

Baldomero Requejo San Miguel “Meracos” fue el encargado de portar en sus manos la bandera de la hermandad rojigualda con el lema de “Caridad” bordado sobre seda. Los obreros, hace más de un siglo, eran marginados en una villa donde los señores iban al casino y los más humildes no podían entrar en el edificio. Decidieron construir su propio salón de baile y ayudar a los pobres de la villa. Y desde ese salón de baile, hoy museo de Gigantes y Cabezudos, partió la comitiva con la música de “Adelaida” interpretada para marcar el paso por la banda de “Atrapallada”, que otorgó el título de gaitero a su músico más joven, Jorge Andrés García Martino, de 8 años.

El párroco, Agustín Rubio, recordó en la homilía la encíclica que se sumó “a la promoción de los derechos de los trabajadores” y la celebración en toda la Iglesia de “este Día Internacional del Trabajo”. Con las palabras del Papa actual, también León XIV, invitó a “cuidar a los trabajadores” y abogó por que “los lugares de trabajo sean lugares de vida” donde “ninguna persona debería perder su vida”.

El padre Agustín recordó que la precariedad laboral “deteriora la salud física y la salud mental, debilita la estabilidad familiar y limita las expectativas”. El trabajo para la comunidad cristiana “el trabajo también debe ser lugar de santificación”. La Iglesia se preocupa también “por la precariedad y las dificultades que sufren” trabajadores y migrantes.

La Asociación compartió pasteles con todas las personas que asistieron a los actos en el templo de la Vera Cruz que abre sus puertas contados días al año, este Primero de Mayo, y el día 2 de mayo de fiesta del barrio.