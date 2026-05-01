Alcañices recupera los concejos vecinales para limpiar la ribera del río Angueira

Alcañices aprovechó la jornada de este viernes 1 de mayo para recuperar los antiguos concejos de vecinos a prestación personal, una antigua costumbre que llevaba ya muchos años perdida.

Mientras en la práctica totalidad de los pueblos de "La Raya" de España y Portugal el llamamiento a concejo se hacía siempre con el toque de las campanas de la iglesia parroquial, en Alcañices, -la Villa cuenta con dos templos el de la Virgen de la Asunción y el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud-, el llamamiento se hacía desde la campana de la "Torre del Reloj" del antiguo recinto amurallado.

Algunos vecinos aseveran que el "Toque a Concejo" desde la campana de la "Torre del Reloj" llevaba sin hacerse desde hace más de sesenta años. Bien es verdad que al ser Alcañices el pueblo más grande y un Ayuntamiento pudiente fue donde primero decayeron los concejos al pasar a desarrollar los trabajos y las tareas los operarios municipales.

Los voluntarios acudieron a la llamada y se dieron cita en la "Fuente Herrada" y desde allí partieron a desarrollar su altruista labor en la ribera del río Angueira, uno de los lugares más emblemáticos del pueblo para pasar los ratos de ocio antes y ahora.

GALERÍA | Alcañices recupera los concejos vecinales / Chany Sebastián

Los "Concejos de Vecinos" fueron la costumbre consuetudinaria comunitaria mediante la cual eran los propios vecinos los que se encargaban de afrontar la mejora de infraestructuras y servicios en los pueblos por el sistema de prestación personal. Cargados de pico y pala, ellos eran los encargados lo mismo de arreglar los caminos o un puente que de cerrar las "zudas" (presas) de los ríos o limpiar las caliendas para el riego de los valles y praderas comunales.

El éxodo rural iniciado en los años sesenta del pasado siglo XX que se fue llevando a la diáspora a los más jóvenes trajo como principal consecuencia una despoblación rural galopante cuyo fruto ha sido una población envejecida, en su mayor parte de la tercera edad, lo que fue haciendo caer en desuso unos concejos vecinales donde cada uno ponía la voluntad, maña y fuerza.

Por norma general, salvo raras excepciones, al concejo iban los antaño denominados "Cabezas de Familia" (los hombres) asistiendo las mujeres sólo en caso de enfermedad del marido o si estaban viudas. Había concejos con un tinte especial como el del "Martes de Antruejo" donde los participantes eran convidados a una comida a base de pan, vino y escabeche.

Había varias coplas referentes a los concejos como aquella que señalaba que "Pobre, si vas a Concejo / tus palabras son en balde, / el rico las contradice, / que calles dice el alcalde" siendo carne también de refranero "El agua de mañana y el concejo de tarde poco duran".

El "Concejo de Vecinos" propiamente dicho era en sí el acto convocado por el alcalde pedáneo normalmente en la puerta de la iglesia (Sagrao), donde se reunían los vecinos para dar a conocer o tratar temas relativos a la comunidad y al interés común. Si bien solían tener lugar el domingo a la salida de la misa también podía convocarlos el alcalde otro día si era necesario.

GALERÍA | Alcañices recupera los concejos vecinales / Chany Sebastián

Solian juntarse los vecinos y cada uno daba su opinión y no siempre todo era paz y armonía, también surgían divergencias. Sentenciaba un vecino de Flores de Aliste que "el concejo es una reunión de vecinos donde cada cual dice la barrabasada más grande que se le ocurre sin hacerse responsable de nada".

Y es que muchas veces surgían las riñas y las voces, sin pararse a asumir que en realidad estaban de acuerdo. De ahí el dicho alistano: "Que vayan las vacas para la Atalaya", decía el alcalde, "pues yo no estoy de acuerdo, las vacas tienen que ir para la Atalaya", respondía el vecino.