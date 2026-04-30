Estas son las últimas mejoras en Santa Eufemia del Barco, Losilla y San Pedro

Consultorio médicos, redes y depósitos de agua han sido los principales beneficiarios de los más de 102.000 euros que la Diputación Provincial de Zamora ha invertido a lo largo de la presente legislatura en el municipio de Santa Eufemia del Barco (Losilla de Alba y San Pedro de las Cuevas).

Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, visitó este jueves las actuaciones realizadas para la mejora de diversas infraestructuras básicas urbanas y servicios públicos acompañado por el diputado de Obras, Manuel Martín; la diputada por la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, Amaranta Ratón; y el alcalde del municipio, Raúl Crespo.

Parte de las actuaciones se han desarrollado dentro del Plan Municipal de Obras de la Diputación de Zamora por importe de 59.196,85 euros, centrándose en la mejora de las redes de abastecimiento domiciliario de agua potable y en la pavimentación en las localidades de Santa Eufemia del Barco y San Pedro de las Cuevas, mientras que en Losilla de Alba se ha procedido a impermeabilizar el depósito de almacenamiento y distribución. Siempre con el objetivo de garantizar un suministro de agua los mas eficiente y seguro posible las 24 horas del día y los 365 días del año.

Imagen de la visita / Chany Sebastián

Además, se han invertido un total de 10.000 euros en la accesibilidad al parque biosaludable de San Pedro de las Cuevas, el pueblo más pequeño del municipio al que el pasado año se mejoró la carretera de acceso.

Facilitar a los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras la prestación de su labor y a los pacientes recibirla es otra de las prioridades. En este sentido se han destinado 20.810,90 euros a la mejora del consultorio médico de atención primaria con actuaciones dirigidas a reforzar la accesibilidad y la eficiencia energética del edificio, una actuación que Faúndez destacó como especialmente relevante para garantizar la atención sanitaria en el medio rural.

Durante la visita, Faúndez destacaba la importancia de todas estas inversiones económicas para “garantizar unos servicios de calidad en el medio rural y mejorar la calidad de vida de los vecinos” reafirmando el compromiso de la Institución Provincial con los pequeños municipios y pueblos de la provincia de Zamora”.