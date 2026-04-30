Ruta cultural y gastronómica por Fuentesaúco, un recorrido por la memoria

"Entre calles y garbanzos". Es la iniciativa lanzada por la asociación cultural "La Reguera" de Fuentesaúco, en colaboración con el Ayuntamiento, que invita a una ruta cultural y gastronómica exaltando la historia de la villa saucana y el valor culinario del producto más emblemático como es el garbanzo.

La actividad, que se llevará a cabo el 17 de mayo (previa inscripción de 16 euros para los socios de "La Reguera" y 20 para los no socios) tiene como uno de las propuestas fundamentales el estreno del documental "Memoria viva", un recorrido sentimental a través de las gentes de Fuentesaúco.

Cartel de la actividad / LOZ

Para ello, la asociación ha recopilado alrededor de 400 fotografías antiguas de saucanos y saucanas en distintos escenarios y distintas épocas, de las cuales se han seleccionado unas 150 que conforman el reportaje en color y movimiento, cuya proyección tendrá lugar el día 17 de mayo en el Teatro Municipal de Fuentesaúco. Celebraciones familiares, tradiciones, folclore, Semana Santa o escenas de la vida cotidiana, juegos de la niñez o la escuela transitan por el documental con el que comienza la jornada "Entre calles y garbanzos".

Después de este paseo por la memoria de los saucanos se realizará un recorrido por las calles del pueblo de la mano de Jaime Lanuza, quien desde su profundo conocimiento de la historia de Fuentesaúco, desvelará episodios de la capital de La Guareña y sus calles o el origen de parajes o fuentes.

La jornada cultural y gastronómica concluirá con un cocido en el Mesón Capotín como una exaltación del garbanzo tan típico y que ha situado en el mapa al pueblo zamorano. n