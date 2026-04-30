El nuevo desafío de Villalpando contra el cáncer: 120 bicicletas "pedaleando por la vida"

Villalpando vuelve a pedalear contra el cáncer en la II Edición de "Pedaladas por la Vida" se celebrará el 9 de mayo en la Plaza Mayor. Este año se ponen en marcha 120 bicicletas y el objetivo de superar los 8.913 euros recaudados en 2025.

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Zamora ha acogido la presentación de este nuevo encuentro solidario que consta de tres sesiones de ciclo indoor, comida popular y tardeo musical.

Una iniciativa que nació de la determinación de un grupo de vecinas y vecinos de Villalpando que decidieron hacer algo concreto contra el cáncer. Aquella primera edición ha tenido continuidad este año de la mano de Sara Santiago y su marido, Fer. Entre todos, héroes anónimos del día a día, han tejido en apenas dos años una red de solidaridad que hoy implica a comerciantes, monitores, cocineros, artistas locales, voluntarios y al propio Ayuntamiento.

"No hace falta ser un experto para cambiar las cosas; basta con querer a tu pueblo y tener un propósito claro", destacan desde la organización. La primera edición agotó las 100 plazas en 48 horas y recaudó 8.913 euros que se destinaron al transporte de pacientes oncológicos. Este año, el reto ha crecido hasta las 120 bicicletas, ya completamente reservadas, con el objetivo de financiar un Taller de Ejercicio Terapéutico para pacientes oncológicos de la provincia.

Una alianza al servicio del pueblo

El Ayuntamiento de Villalpando, como anfitrión del evento, aporta la estructura municipal que la hace posible. Junto a él, los patrocinadores principales —Diputación de Zamora, Fundación Caja Rural de Zamora y Grupo Ibereólica— asumen un papel deliberadamente discreto: el de facilitadores. Entre todos cubren la logística, el alquiler de bicicletas y los costes técnicos del evento, permitiendo que cada euro aportado por los vecinos a través de inscripciones, "Fila Cero" o comida solidaria se destine íntegramente a la AECC.

Para Vicente Gónzález, vicepresidente de la AECC Zamora, "este evento es la prueba de que la solidaridad real nace en los pueblos. Gracias al empuje de personas como Sara y al apoyo de las instituciones, podemos ofrecer servicios vitales —como este nuevo taller de ejercicio terapéutico— que mejoran directamente la vida de nuestros pacientes."

La Diputación de Zamora, representada por el diputado José Ángel Ruiz, destaca el respaldo a las iniciativas "que nacen del corazón de nuestros pueblos. Aquí las instituciones aportamos estructura para que la generosidad de los zamoranos no encuentre límites y se transforme en bienestar real para toda la provincia."

Laura Huertos, de la Fundación Caja Rural de Zamora, incidió en el "compromiso con esta tierra es, ante todo, un compromiso con su gente. Es una prioridad para la Fundación estar presente en proyectos que demuestran la fuerza de la unión popular y garantizar que cada euro recaudado llegue íntegro a su destino solidario."

Guillermo Badás, del Grupo Ibereólica, destacó que "llevamos casi treinta años trabajando para impulsar el desarrollo de los territorios donde estamos presentes, y eso solo tiene sentido si se traduce en bienestar para las personas que viven en ellos. Aquí, en Zamora, queremos estar al lado de nuestros vecinos en lo que de verdad importa: sumar esfuerzos para que ningún paciente y ninguna familia se enfrenten solos al cáncer."

Por su parte, José Emiliano de la Puente, alcalde de Villalpando, destacó el "orgullo de ver a mis vecinos organizarse por una causa tan noble. Estamos unidos por un enemigo común al que hay que plantar cara día a día, y desde el Ayuntamiento solo podemos facilitar el camino para que este movimiento siga creciendo año tras año."

Programa

● Fecha y lugar: sábado 9 de mayo de 2026, a las 10:00, Plaza Mayor de Villalpando.

● Programa: tres sesiones matinales de ciclo indoor, Arroz a la Zamorana solidario y tardeo musical.

● Objetivo de recaudación: superar los 8.913 € de la edición anterior y financiar el Taller de Ejercicio Terapéutico para pacientes oncológicos de Zamora.

Cómo sumarse

Las 120 plazas de ciclo indoor ya están agotadas, pero la cita sigue abierta a todo el que quiera participar. Aún quedan tickets disponibles para el Arroz a la Zamorana solidario, y el tardeo musical de acceso libre: basta con acercarse a la Plaza Mayor para sumarse. También permanece activa la modalidad de "Fila Cero", pensada para quienes quieran colaborar con una donación directa a través de la cuenta ES23 3085 0021 7321 4119 4916 sin participación física.

El próximo 9 de mayo, Villalpando no solo se pedaleará por el deporte: se pedaleará para recordar que, frente a un enemigo común, la unión