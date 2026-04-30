Tábara
Nuevo almacén en Litos
Permitirá mejorar la organización de los servicios públicos y optimizar los recursos materiales disponibles
Litos cuenta con un nuevo almacén tras la adecuación para este fin de un local municipal. La obra ha contado con una aportación económica de la Diputación de Zamora de 35.000 euros. La actuación forma parte de un proyecto de 47.795 euros cofinanciados con aportación de la propia entidad local menor (perteneciente al municipio de Ferrras de Abajo), que permitirá mejorar la organización de los servicios públicos y optimizar los recursos materiales disponibles.
Además, la Diputación acometerá la adecuación de un nuevo sondeo de agua que va a hacer la entidad local para reforzar el abastecimiento de agua en la época de verano cuando aumenta la población de manera considerable
La institución provincial también contribuye a la financiación de obras en el cementerio y pavimentación con una cantidad aproximada de 20.000 euros
El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, visitaba este jueves la localidad, donde fue recibido por el alcalde Eduardo Alonso. Destacaba Faúndez la importancia de este tipo de inversiones para dotar a las entidades locales menores de unas infraestructuras funcionales que puedan facilitar la gestión diaria y contribuyan a mejorar la prestación de servicios a los vecinos, reforzando así el compromiso de la Institución Provincial con el medio rural.
Eduardo Alonso agradecía el apoyo institucional de la Diputación de Zamora a la vez que hacia hincapié en el trabajo diario, sin prisas pero sin pausas, que desarrollan desde la entidad menor para mejorar día tras día las infraestructuras y servicios de Litos.
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