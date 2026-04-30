Nace un nuevo certamen literario inspirado en la poeta Margarita Ferreras

Alcañices ha convocado el I Certamen de Poesía “Margarita Ferreras” cuyo objetivo se centrará anualmente en fomentar la creación poética de la insigne poeta alcañizana y apoyar la cultura en zonas despobladas y olvidadas como la comarca de Aliste.

La organización corre a cargo de la Asociación Cultural Circulo Literario “Margarita Ferreras” de Alcañices que pone en marcha un concurso que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alcañices, la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, la Casa Museo Unamuno, la Uned de Zamora, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Cátedra Población, Vinculación y Desarrollo.

Se ha establecido un primer premio de 300 euros y diploma para el ganador, 150 euros y diploma para el segundo, y menciones especiales con diploma si el jurado así lo considerase oportuno.

El plazo para la presentación de obrás poéticas ya está abierto y finalizará el 30 de junio. El jurado estará compuesto por personas vinculadas al ámbito literario y cultural, siendo ellas las encargadas de valorar las obras y seleccionar las ganadoras. Su decisión y veredicto serán inapelables y el fallo se dará a conocer el día 30 de julio de 2026.

La participación estará abierta a personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, siempre y cuando tengan su residencia legal en España y como requisito obligatorio está que las obras estén escritas en castellano. Cada participante solo podrá presentar un poema.

Bases de certamen de poesía / Cedida

El Circulo Literario Margarita Ferreras fue creado en julio de 2019 por un grupo de amigos de Alcañices interesados en la cultura en general y en la figura de Margarita Ferreras en particular, movidos por la reedición que hizo Franc Garcerá de su obra “Pez en la tierra”.

María Margarita Ferreras Lorenzo nació en Alcañices el 26 de febrero de 1900 y falleció en Palencia el 19 de noviembre de 1964 descansado sus restos en el cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles. Sus padres fueron Abelisa Lorenzo García, oriunda de Canfranc, y Francisco Ferreras Toro, de Alcañices.

Fue una escritora y poeta española perteneciente a la generación del 27 en el entorno de la Edad de Plata, llegando a ser miembro del Lyceun Club Femenino y del Ateneo de Madrid. Su único libro fue “Pez en la tierra” publicado en 1932 en la imprenta de Concha Méndez y Manuel Altolaguirre, con una tirada de 250 ejemplares, en papel de lino.