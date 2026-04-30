Manzanal de los Infantes reduce el consumo de alumbrado público más del 65%: ¿cómo lo ha hecho?

El municipio de Manzanal de los Infantes reduce el consumo energético en más del 65% tras la renovación integral de su red de alumbrado público. Este proyecto, ejecutado por Artecoin Consultoría, ha supuesto la sustitución de 222 antiguas luminarias por sistemas LED de última generación, optimizando así la eficiencia del servicio. La intervención, financiada por una inversión de 198.411,87 euros procedente del Programa DUS 5000, forma parte del Plan Estratégico Municipal de Inversión Sostenible (Pemis).

El municipio avanza a un modelo de eficiencia energética que ha conseguido disminuir su consumo energético un 65,85%, generar un notable ahorro económico para el ayuntamiento y reducir significativamente su huella ambiental. La nueva instalación evitará la emisión de cerca de 24,75 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.

La actuación hace más eficiente la instalación que además se adapta a las necesidades actuales, gracias a la instalación de iluminación LED, que reduce el consumo y ofrece una luz de mayor calidad. Además, ayuda a resaltar zonas y espacios del municipio.

Nueva iluminación LED en Manzanal de los Infantes / Araceli Saavedra

Entre los trabajos realizados están la actualización de seis cuadros de mando que controlan el alumbrado, el cambio de todas las luminarias antiguas por otras más eficientes, y la mejora de las líneas eléctricas. Además, se han incorporado nuevas tomas de tierra para reforzar la seguridad de las instalaciones y asegurar que todo cumple con la normativa vigente.

Tras la mejora del alumbrado, la potencia necesaria para el funcionamiento del sistema ha disminuido casi a la mitad, pasando de 17,68 kW a 8,26 kW. Este cambio refleja un uso mucho más eficiente de la energía en el municipio.

Actuaciones como esta resultan clave para localidades de menor tamaño, ya que permiten reducir costes en la factura eléctrica y, al mismo tiempo, disminuir su impacto sobre el entorno. Además, este tipo de iniciativas contribuyen a un modelo energético más responsable, en línea con las medidas actuales para frenar las emisiones contaminantes.

Con esta mejora, Manzanal de los Infantes se posiciona como un ejemplo de cómo los pequeños municipios pueden actualizar sus servicios públicos para ofrecer un mejor entorno a sus vecinos y adaptarse a un modelo más responsable con el medio ambiente.