Educación ambiental para los escolares del CRA de Moraleja del Vino

Escolares del CRA de Moraleja del Vino disfrutan de una semana en contacto con la naturaleza en el Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Villardeciervos dentro de un programa convocado por el Ministerio de Educación. La actividad la realiza el alumnado de 6º de Primaria con sus profesores, compartida con un colegio de Santa Cristina de Huelva.

Escolares del CRA de Moraleja, en el CEAM de Villardeciervos | CEDIDA

En total participan 41 niños y niñas en este programa nacional que permite desarrollar el concepto de respeto por la naturaleza, la fauna y flora, así como el voluntariado como motor de cambio, fomentando valores como la solidaridad, la participación social o la cooperación mediante talleres, actividades prácticas y experiencias educativas en un entorno natural.