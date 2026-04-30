Los cazadores protestan por la prohibición de matar ciervas en la Sierra de la Culebra

Cuatro parcelas comidas y tres accidentes de tráfico en la última semana, daños todos ellos provocados por ciervas de la Reserva cinegética de la Sierra de la Culebra. Ese es el balance que hace la Sociedad de Cazadores de Ferreras de Abajo tras recibir de la Junta de Castilla y León la denegación del permiso para reducir la población de ciervas que “son una plaga” en palabras de los cazadores. De los cuatro cotos de caza del municipio, está autorizada la extracción de 15 hembras, en tres de los cuatro cotos registrados.

Las manadas, de más de 100 ejemplares, campean sin control en un amplio territorio desde Ferreras de Abajo a la nacional N-631. Estos terrenos que en 2022 fueron abrasados por el fuego sufrieron el desplazamiento de estas manadas que llegan a 200 ejemplares. Esta especie fue introducida en 1973, dentro de lo que entonces era Reserva Nacional de Caza, y se ha propagado a todos los territorios de la provincia.

Manada de ciervos en Ferreras de Abajo / Cedida

El coto ZA-1045 ha quedado excluido del cupo de control poblacional de hembras de ciervo que se fija anualmente en los cotos incluidos en la emergencia cinegética. La distribución de los cupos se calcula por hectáreas de coto y el plan cinegético. El mínimo de extracción es de casi una hembra por cada 100 hectáreas.

En esta zona cuatro parcelas recién sembradas han sido comidas por los cérvidos provocando importantes daños por el pisoteo y por la propia voracidad de los animales. Parcelas que a su vez están pegadas a la carretera con más accidentes de fauna de la provincia, la N-631. Los daños se hacen extensibles a algunos viñedos de la zona, huertos y pequeñas parcelas de autoconsumo.

Para esta temporada está autorizada la caza de 223 hembras en 33 de los 38 cotos que lo han solicitado en los municipios y pedanías de Faramontanos de Tábara, Ferreruela, Losacio, Montamarta, Moreruela de Tábara, Olmillos de Castro, Perilla de Castro, Pozuelo de Tábara, Riofrío de Aliste, San Cebrián de Castro, Santa Eufemia del Barco y Tábara.

En Ferreras de Abajo, los cotos autorizados son los ZA-10010 con 1 ejemplar, ZA-10255 con 10 hembras y ZA-10616 con 4 ejemplares. Queda excluido de las autorizaciones de extracción el coto ZA-10245. En esta misma situación están otros cuatro cotos más en Montamarta, San Cebrián de Castro y Tábara, además de Faramontanos de Tábara con 2 cotos sin autorización de extracción.