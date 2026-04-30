Bruselas premia un antiguo Tratado de la provincia: ¿cuál es?

El histórico “Tratado y Concordia de Alcañices”, que rubricó en la capital alistana hace ya 729 años el establecimiento de las fronteras secas y húmedas conocidas entre dos países más antiguas de Europa, ha sido reconocido con carácter oficial representando a España en este año 2026 con la certificación del Sello del Patrimonio Europeo.

El Museo del Arte e Historia de Bruselas en Bélgica acogió este año la ceremonia del Sello Patrimonio Europeo que ha cumplido quince años de vida, en un evento inaugurado por el comisario de Equidad Interegeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallet, con la participación de numerosos eurodiputados, representantes de instituciones europeas y expertos en patrimonio cultural de la Unión Europea.

Tratado de Alcañices / Chany Sebastián

El acto culminó el proceso y el ciclo de selección 2024-2025 entre 21 candidatos preseleccionados por un panel independiente de expertos para la certificación de 13 nuevos sitios que “viene a reflejar la diversidad y la profundidad de la historia y el paisaje cultural compartidos de Europa”.

Se trata de lugares “que destacan no solo por su importancia histórica sino también por su fuerte y claro compromiso con la educación, la participación ciudadana y la promoción de los valores europeos, muy especialmente entre las nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes”.

España participó por primera vez en una candidatura transnacional conjunta coordinada por Croacia en la que participan también Bulgaria, Hungría, Portugal y Eslovaquia; la cual está compuesta por una red de sitios que tienen una característica en común: se trata de lugares en los que a lo largo de la historia se han rubricado tratados de paz cruciales para el desarrollo de la historia de Europa.

Una candidatura que ha subrayado la relevancia de uno de los valores mas importantes de la Unión Europea, la paz. Un proyecto que permitirá además poner de relieve los elementos comunes de la historia y el patrimonio inmaterial europeo, muy en particular el de “La Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro).

Ganadores

Junto con Lugares de la Paz (Portugal, España, Hungria, Eslovaquia, Croacia y Bulgaria), el resto de ganadores del Sello del Patrimonio Europeo son: Ladeszeughaus Graz (Austria), Dominio y Museo Real de Mariemont (Bélgica), Centro Urbano y de Producción de Sal de Provadia (Bulgaria), Espacio de la Libertad de Expresión (República Checa), Paisaje Urbano Fluvial de Pader (Alemania), Centro Cultural la Nau de Valencia (España), Patrimonio Industrial de Varkaus (Finlandia), Rashi de Troyes (Francia), Bosco delle Querce (Italia), Catacumbas de San Pablo (Malta), Centro Europeo de Música Krystof Penderecki (Polonia) y el Abrigo Rocoso de Lagar Velho (Portugal).

¿Qué recogía el Tratado?

España ha estado representada en la candidatura por uno de los hechos más históricos y relevantes de Aliste el “Tratado y Concordia de Alcañices” que fue rubricado en la capital alistana el día 12 de septiembre de 1297, por un lado por Don Dinís de Portugal (el rey Labrador) y su esposa Santa Isabel (aragonesa de nacimiento y nieta de Jaime I “El Conquistador"), y por el otro por el rey Fernando IV “El Emplazado” de Castilla, que al ser menor de edad (era solo un niño) estuvo acompañado por su tío Enrique y su madre la reina tutora María de Molina.

El Tratado ratificaba dos enlaces matrimoniales entre hermanos de sangre real: el de Fernando IV rey de Castilla con la infanta Constanza de Portugal, hija de don Dinís, acordándose también los esponsales entre el heredero al trono portugués, el infante Alfoso, que se casaría con Beatriz, la hermana del rey castellano.

Como contrapartida, Don Dinís aportaba un ejército de 300 caballeros que fueron puestos a las órdenes de Juan Alfonso Téllez de Meneses para ayudar a la reina María de Molina en su lucha contra el infante Juan de Castilla, que se había proclamado rey de León, el cual hasta ese momento había recibido el apoyo del monarca portugués.

Imagen del alcalde de Alcañices en el monumento que recuerda el Tratado / Chany Sebastián

El día 13 de septiembre de 1297 los prelados de los dos reinos, Portugal y Castilla, acordaron apoyarse mutuamente y defenderse de las posibles pretensiones por parte de otros estamentos, de libertades o privilegios.

Un Tratado de Alcañices que fue rubricado no solo por los dos monarcas sino por una gran parte de los brazos nobiliarios y eclesiásticos de ambos territorios, así como por la Hermandad de los Concejos de Castilla y por su equivalente del reino de León.

En 1997 se celebraron en la Villa los primeros 700 años del Tratado de Alcañices, siendo alcalde Tomás Carrión, con la presencia del entonces Rey de España Juan Carlos I y del presidente de la República Portuguesa Jorge Sampaio.

El Ayuntamiento, cuya Corporación Municipal preside actualmente el alcalde David Carrión, trabaja ya en los actos de conmemoración de los 730 años del Tratado de Alcañices que se desarrollarán a los largo de 2027 con la participación de instituciones, autoridades y ciudadanos tanto de España como de Portugal.

Actos en los que participarían también la Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura. Uno de los objetivos es la creación y puesta en marcha en el antiguo Convento de la Orden Tercera de San Francisco de un Centro de Interpretación del “Tratado de Alcañices” donde poner en valor y dar a conocer el patrimonio material e inmaterial de dicha concordia hispanolusa.

¿Dónde está el Tratado?

El documento histórico se encuentra custodiado a buen recaudo en el Archivo Nacional de Torre do Tombo en Lisboa (Portugal) dentro de los fondos documentales de “Gavetas” o el “Libro de Demarcaciones”. Se considera un documento único y fundamental para la historiografía de ambos países, tanto de España como de Portugal.

Para David Carrión, el Sello del Patrimonio Europeo “es un pequeño pero muy importante paso para que el Tratado de Alcañices sea una referencia cultural de nuestro país y que obtenga la relevancia que debe de tener y se merece tanto en España como en Portugal”.