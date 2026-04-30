Auxilios y asistencia en emergencias: últimas actuaciones de la Guardia Civil en el medio rural de Zamora

La Guardia Civil ha prestado varios servicios de auxilio y asistencia en varios pueblos del medio rural de Zamora a lo largo de los últimos días, en el marco de su compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Así, durante el pasado fin de semana, agentes de la Guardia Civil asistieron a un varón de 65 años en el paraje "Arroyo de la Fuente" de Villar del Buey, que se encontraba consciente, pero tumbado en el suelo, en una zona no accesible para los vehículos. De inmediato, se solicitó asistencia sanitaria presencial en el lugar, ya que el varón no podía ponerse en pie y fue trasladado hasta el coche oficial para, posteriormente, ser evacuado hasta Cibanal, donde esperaba la asistencia sanitaria solicitada.

Además, el pasado sábado, la Central Operativa de Servicios atendió una llamada de una empresa de alarmas por la falta de corriente en una vivienda de la localidad de Malva, donde observa a través de las cámaras que la casa se encuentra inundada.

Ante la imposibilidad de contactar telefónicamente con el propietario, la empresa solicitó la colaboración de la Guardia Civil por si el dueño de la casa había sufrido algún incidente. Hasta Malva se trasladó una patrulla del Puesto de Villalpando que se encontró cerrada la vivienda, pero finalmente pudo localizar al propietario que llevaba varias horas fuera del domicilio, sin ser consciente de lo ocurrido.

Posible infarto

Hace dos días, la Central Operativa de Servicios recibió una llamada de alerta sobre la posibilidad de que un varón sufriera un infarto en el parking de la estación de servicio de Monfarracinos. Efectivos del Puesto de Zamora se trasladaron hasta el lugar, donde comprobaron que la persona para la que se solicitaba auxilio se encontraba consciente, pero presentaba un fuerte dolor en el pecho y en el brazo izquierdo. Los agentes asistieron al varón hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Por otra parte, este miércoles, un hombre comunicó a la Guardia Civil que un vecino de Brandilanes le había informado sobre una familiar de 90 años que vive sola y a la que hace tiempo que no veía en la localidad.

Una patrulla del Puesto de Villardeciervos se trasladó a Brandilanes y en la vivienda de la nonagenaria comprobó que no contestaba nadie a sus requerimientos por lo que, tras realizar diversas gestiones, un familiar se desplazó a la localidad para abrir la puerta de la casa. Tras acceder al interior, los agentes encontraron a la mujer a la que se buscaba caída en la bañera, consciente pero desorientada, por lo que fue evacuada al Hospital Virgen de la Concha en la capital zamorana.

Aplicación

La Guardia Civil ha recomendado el uso de la aplicación Alertcops desde la que se puede compartir ubicación y posición con contactos de confianza y los servicios de emergencia, además de recibir consejos sobre seguridad.

Además, la Benemérita pone a disposición de los ciudadanos una gran variedad de canales de comunicación adaptados a las necesidades de cada uno de ellos, que incluyen no solo atención presencial, si no también telefónica (número de emergencias 062), así como telemática, ya sea a través de la sede electrónica del Cuerpo, su página web oficial, el correo electrónico o distintas redes sociales, desde la que se atienden todas las incidencias recibidas.