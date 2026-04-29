Las tejedoras de Sanabria: "El tejido une generaciones, espacios y vida"

Las mujeres de la Fundación La IAIA y el taller de tejedoras “El Serano” participaron de la recepción en el Ayuntamiento de Puebla, tras recibir el premio de la Fundación Fundos en la innovación Social Privada promovido por La IAIA. Esta fundación ha promovido y ha apoyado talleres solidarios en toda la comunidad y en particular El Serano de Sanabria, que reúne a tejedoras de Puebla y la comarca. El alcalde, José Fernandez, y la concejala Luisa Velasco, recibieron al grupo de tejedoras este lunes en la sede consistorial.

Virginia Anta, representante de la fundación de tejedoras señaló que para la asociación “es un orgullo que el trabajo que se realiza en torno a los grupos de tejedoras e hilanderas de la comarca sea reconocido y valorado”. Por eso, continuó, “agradecemos al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria este recibimiento, para celebrar y compartir el premio Fundos a la innovación social en Castilla y León por el proyecto 'Tejer no tiene edad en Castilla y León'”. Representantes de la IAIA, del taller El Serano y de grupos de tejedoras palentinas participaron de la recepción del premio en la gala celebrada en Palencia, el pasado 16 de abril.

GALERÍA | Reconocimiento a las tejedoras sanabresas / Araceli Saavedra

Los grupos de tejedoras que se reúnen bajo el nombre “El Serano” en Puebla de Sanabria, “forman parte de una red de mujeres que, a través del tejido, mantienen viva la tradición, generan comunidad y trasforman su tiempo y sus manos en solidaridad”. En este grupo participan tejedoras de Puebla, San Juan de la Cuesta, Trefacio, Castellanos, Santa Colomba de Sanabria, Anta de Rioconejos, Peque y Mombuey.

Virgina Anta trasladaba “el agradecimiento especial a todas las tejedoras e hilanderas implicadas en este proyecto, a las que nos juntamos cada semana, pero también a todas aquellas que tejen desde casa y que, con la misma ilusión y compromiso, forman parte de esta cadena solidaria”.

En tres años, gracias al compromiso de todas ellas “hemos entregado más de 500 mantas en las residencias afectadas por los fuegos de la Sierra de la Culebra y en la residencia de El Puente de Sanabria. Cada manta representa tiempo, cuidado, memoria y solidaridad compartidos. Gracias por tejer abrigo, compañía y apoyo. Gracias por tejer solidaridad”.

Desde la campaña “Dona tu ovillo” recogen donaciones de lana que hacen posible seguir tejiendo abrigo y solidaridad. Así agradecen a “Comercial Mato” por ser el primer establecimiento en unirse a la campaña, al AMPA Fray Luis de Granada, a la mercería Marbán en Benavente y a la asociación Cryosanabria por formar parte de la red de apoyo. Desde la IAIA agradecen al IES Valverde de Lucerna el abrir sus puertas y ceder una espacio para el serano crezca como lugar de encuentro, aprendizaje y participación.

Las mujeres en plena elaboración de prendas con los ovillos y a mano | Araceli Saavedra / Araceli Saavedra

Las residencias de mayores de la comarca también forman parte de este proyecto “que también tejen y forman parte de esta red: centro Residencial de Mombuey, residencia Sagrada Familia de Villardeciervos y la residencia de San Salvador de Rabanales. Su implicación demuestra que el tejido une generaciones, espacios y vidas, y que desde lo local se pueden impulsar grandes gestos de cuidado y comunidad”.

Artesanas de la lana como Esperalda Folgado han apoyado y colaborado con el proyecto “que siempre ha estado a nuestro lado, como Aránzazu Arribas con uno de sus diseños de “Amigurumis” en apoyo a los talleres.

Este reconocimiento “pertenece a todas las personas que hacen posible El Serano de Puebla de Sanabria y que, puntada a puntada, siguen demostrando que tejer también es una forma de acompañar, cuidar y trasformar”.