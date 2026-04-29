La romería que vuelve a reunir a Losacio de Alba, un pueblecito zamorano de 90 vecinos y 10 niños

Con sus apenas noventa vecinos, diez niños son la mejor expresión de la fortaleza y esperanza con el que el pueblo zamorano de Losacio de Alba planta cara a la despoblación y cuida de sus tradiciones. La más señera es la romería de la Virgen del Puerto que este sábado, 2 de mayo, vuelve a reunir a los vecinos e hijos de Losacio, y a todo el que quiera acompañar en una tradición que hunde sus raíces en el siglo XVII, como acreditan los documentos rescatados por José Fernández Poyo para el libro "La romería de la Virgen del Puerto de Losacio".

Una publicación financiada por la Fundación Caja Rural de Zamora, donde se ha presentado como una muestra más del compromiso de la entidad zamorana con la cultura y el mundo rural. Así lo ha expresado Laura Huertos, representante de la Fundación que ha editado 500 ejemplares para repartir gratuitamente este sábado entre los hijos de Losacio y asistentes a la romería.

Será esta representación, que trasciende lo religioso, cultural y social, el escenario donde se presente el libro con el que José Fernández Poyo rescata la historia de esta romería que tradicionalmente se celebraba el 3 de mayo y el impacto de la despoblación obligó a trasladar al primer sábado de mayo con el fin de facilitar la máxima asistencia.

Imagen de archivo de la romería de la Virgen del Puerto / Cedida

Un libro que viene a certificar la trascendencia de la romería de la Virgen del Puerto más allá de Losacio, llegando a la comarca de Alba, hasta el punto de que, antiguamente, Carbajales "tenías Voto de Villa para asistir con su Ayuntamiento y era también un día de feria" ha precisado Fernández Poyo. El autor ha rescatado documentos de principios del siglo XVII (entre 1606 y 1620), cuando Losacio como miembro de la Vicaría de Alba y Aliste, pertenecía eclesiásticamente a Santiago de Compostela. Fechas en las que ya se hablaba de la ermita y en 1701 ya se tiene constancia de la cofradía.

Cuenta la leyenda que la Virgen del Puerto fue dada desde Carbajales por ocho carbajalinos que se querían instalar en Losacio. Cuando los carbajalinos deciden ir a "rescatar" a la Virgen, se atascó el carro a la salida del pueblo, "por eso la imagen en portada en un carro" contó Fernández Poyo durante la presentación del libro.

Generaciones

Una tradición que llega a nuestros dìas gracias al empeño, generación tras generación, por mantener una fiesta que reúne y une a todo el pueblo, como apuntó Manuel Campo, mayordomo de la Cofradía de la Virgen del Puerto.

De acuerdo con el ritual, 9 días antes de la romería se celebra el novenario y en las vísperas, un grupo de mujeres elabora las roscas para confeccionar el ramo.

La fiesta comienza este sábado, 3 de mayo, con la misa en la ermita, a las 12.00 horas, para continuar por la taarde, a las 17.30, con la novena y la romería por la carpa y la subasta de roscas, ramo y todas las donaciones particulares del bollo. "Es un día de fraternidad para el pueblo, al que llevamos en nuestras raíces. Muchos tuvimos que emigrar pero hemos vuelto y sabemos que nuestras raíces están en Losacio".