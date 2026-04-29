La presidenta de la CHD visita en Zamora las actuaciones de restauración hidrológica y forestal en zonas afectadas por los incendios

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, ha visitado hoy las actuaciones de restauración hidrológico- forestal que el Organismo está desarrollando en las zonas afectadas por los incendios del pasado mes de agosto en la provincia de Zamora.

Estos trabajos, que comenzaron el pasado mes de septiembre, van encaminados a prevenir la erosión hídrica y a evitar que la alta cantidad de cenizas existentes en el suelo de la superficie afectada por el incendio discurran por los cursos de agua, provocando la eutrofización de los mismos y la pérdida de nutrientes de la zona.

Las actuaciones que se están acometiendo en la provincia de Zamora forman parte del plan de choque desarrollado por la CHD para proteger los recursos hídricos en las áreas incendiadas de la cuenca del Duero -Ourense, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila- con un presupuesto de 5 millones de euros. Hasta el pasado mes de marzo, se han ejecutado actuaciones por importe de 2,9 millones de euros.

Estos incendios afectaron a un total de 153.702 hectáreas en el conjunto de la cuenca y a un total de 1.715 kilómetros de ríos. En el caso de Zamora, 47.275 hectáreas se vieron afectadas y 556 kilómetros de ríos.

Restauración hidrológico-forestal

En la comarca de Alta Sanabria, donde el incendio se extendió por los términos municipales de Porto, Galende, Trefacio y San Justo, se han acometido trabajos por medio aéreos y manuales. En concreto, se han ejecutado labores de helimulching, debido a la inaccesibilidad de las zonas de actuación y la ausencia de material para efectuar otro tipo de actuaciones, en las cabeceras de los ríos Tera, en los arroyos de Riopedro y Vidulante, en el arroyo de la Forcadura, y en el arroyo del Baillo.

Estos días se están ejecutando además labores de mulching manual, instalación de biorrollos y construcción de albarradas y fajinas en la cuenca del arroyo Retutoiros en San Ciprián, previa adecuación de los accesos.

Las labores de restauración hidrológico-forestal en la comarca de Carballeda, donde el fuego se extendió por el Valle de Vidriales, afectando a los términos municipales de Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana, Cubo de Benavente, Ayoo de Vidriales, San Pedro de Ceque, Brime de Sog y Santiváñez de Vidriales, se han ejecutado trabajos de mulching manual, construcción de albarradas y fajinas, y construcción de balsas de decantación en diversos cauces de los términos municipales de Cubo de Benavente, Congosta, Villageriz, Fuente Encalada, Ayoó de Vidriales y Carracedo.

Además, en determinados puntos se han llevado a cabo tratamientos selvícolas sobre la vegetación afectada por el incendio.

En la comarca de Aliste, donde el incendio se extendió por los términos municipales de Riofrío de Aliste, Gallegos del Río, Ferreruela de Tábara, Vegalatrave y Losacio, se han construido balsas de decantación y zanjas para encauzar el agua de escorrentía hacia estas balsas Por su parte, en los cauces de Valer de Aliste, en el término municipal de Gallegos del Río se ha ejecutado mulching manual, construcción de fajinas y albarradas, y construcción de balsas de decantación.