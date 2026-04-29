TRÁFICO
Una herida de 50 años tras chocar contra un objeto tirado en plena carretera: ha ocurrido en Coreses
La señora se encuentra herida pero consciente con un fuerte dolor en el cuello a consecuencia del impacto
T. S.
Una mujer de unos 50 años ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado este miércoles en Coreses tras colisionar contra un objeto tirado en la calzada.
Todo ha ocurrido cerca de las 11.30 horas, en concreto, en el kilómetro 447 de la A-11. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios de Emergencias Sacyl, que enviaron una ambulancia hasta el punto del choque. La señora se encuentra herida pero consciente con un fuerte dolor en el cuello a consecuencia del impacto.
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