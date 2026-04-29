La fundación Starlight otorga el reconocimiento de “reserva” al cielo nocturno de Porto

La Fundación Starlight ha concedido la acreditación como Reserva Starlight con la denominación Porto- Alta Sanabria al 100% del término municipal portexo. El alcalde de Porto, Francisco Blanco Corrales, y la Corporación municipal del Ayuntamiento de Porto han hecho público este reconocimiento a la calidad de su cielo nocturno y su compromiso en defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas.

Esta distinción, señala la corporación, “contribuirá de modo decisivo al desarrollo del astroturismo en el término municipal de Porto, mediante el fomento de actividades que acerquen la astronomía a todos los públicos. Además de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Porto construirá un mirador estelar en el paraje de Peñas Blancas y realizará actividades de turismo astronómico de forma continuada”.

Charla en Porto sobre el eclipse solar. / Cedida

La fecha histórica del eclipse de sol del 12 de agosto de este año “será el inicio de una nueva estrategia para el impulso del astroturismo no solo en Porto sino también en la Alta Sanabria y la provincia de Zamora”.

Apoyo institucional

El Ayuntamiento de Porto solicita “el apoyo de las administraciones, entidades educativas, asociaciones y particulares para que esta iniciativa constituya una herramienta eficaz para afrontar el reto demográfico al que se enfrenta la villa de Porto y la Alta Sanabria”.