¿A quién se enfrentaría don Quijote en 2026?: la exposición que reúne en un pueblo de Zamora ediciones escolares del clásico cervantino de hasta 1905

Su obligada lectura en las aulas, amén de tener una razón de peso, se pierde en los tiempos de la educación moderna. Las aventuras y desventuras de un enloquecido Alonso Quijano narradas en "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" fueron objeto de incontables ediciones adaptadas a la etapa escolar. Una pequeña representación se puede contemplar en la biblioteca de Villaralbo que precisamente debe su nombre al escritor más afamado de las letras españolas.

La muestra, que reúne una quincena de ediciones de entre 1905 y 1978, ejemplares en su mayoría ilustradas que atesora el matrimonio conformado por Anunciación Palacios y Vicente Bécares, aún podrá disfrutarse en la tarde de este miércoles en horario de 17 a 20 horas.

Rememorar tiempos pasados siempre estará de moda, más si es a través de unos ejemplares que no resultan tan lejanos en la mente de algunos de los visitantes. La muestra repasa desde la riqueza de las ediciones de inicios del pasado siglo, como las de Calleja, a la menor calidad de los ejemplares impresos durante la posguerra española, tal y como evidencian algunos de los libros salidos de la afamada editorial burgalesa Hijos de Santiago Rodríguez.

La exposición, liderada por Rocío de Juan, incluye además ediciones ilustradas especiales de Gustave Doré, Mingote, con pictogramas o en versión cómic.

Una muestra que ayer visitaban los alumnos de quinto y sexto curso de Educación Primaria del CEIP "Nuestra Señora de la Paz" de Villaralbo. Durante su visita, los escolares pudieron meterse en la piel de Miguel de Cervantes o el mismísimo Quijote gracias a la bacía (cuenco metálico que el personaje confundía con un yelmo) lanza y el escudo (rodela), estos últimos elaborados por el propio Bécares con materiales reciclados.

Una escribanía, una gola y un facsímil del Amadís de Gaula del siglo XVI completan la recreación del ambiente en el que el escritor madrileño dio vida a su obra más representativa.

¿A quién se enfrentaría don Quijote en 2026?

Inmortales fueron las andanzas del famoso hidalgo por tierras manchegas combatiendo a molinos confundidos por gigantes en una lucha obstinada por los ideales de justicia y libertad. Pero, ¿a quién combatiría don Quijote en la época actual? Hay quien lo tiene claro –aunque ilustrarlo da para otra aventura y no menor–: contra la Inteligencia Artificial.

Durante la actividad, consistente en actualizar la portada de este clásico de la obra cervantina, los alumnos visualizaron a un Quijote del siglo XXI que, perforado con multitud de piercings, relega a su fiel Rocinante por un monopatín. Unas obras debidamente rubricadas al ‘estilo cervantino’, ataviados con la gola al cuello y practicando su firma con una pluma de ave y el tintero.

Todas las portadas recreadas serán recopiladas y encuadernadas en un de "libro de visitas" como huella de una lección inmersiva por la obra del escritor madrileño.

Un rincón para la nostalgia

La curiosidad con la que los más jóvenes contemplan las antiguas ediciones escolares sobre el Quijote se torna, en el caso de las generaciones más experimentadas, en una oportunidad para la nostalgia. Hay quien no pudo evitar recordar su etapa como escolar, incluso quien recuerda que "esta edición la tuvo mi padre". Y entre la admiración, una voz comienza a declamar, casi sin querer, dándole sentido a una obra "que fue concebida para ser leída en voz alta", como recuerda Palacios, profesora de Lengua y Literatura jubilada.

Con todo, apunta Bécares, catedrático de Filología Griega de la Universidad de Salamanca, la necesidad de distinguir entre el ámbito urbano y el rural donde la accesibilidad de este tipo de obras era meramente testimonial cuando no inexistente: "Yo desde luego nunca lo vi", rememora.